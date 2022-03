Les plantes d’intérieur peuvent réduire la pollution intérieure jusqu’à 20 %

Cela a été démontré par une équipe de recherche britannique qui a évalué la capacité de trois espèces différentes à éliminer le dioxyde d’azote de l’air.

Le Dracaena fragrans, également connu sous le nom de bûche du bonheur

Les plantes d’intérieur sont souvent considérées comme des éléments décoratifs, mais elles peuvent également réduire le niveau de certains polluants dans l’air, notamment le dioxyde d’azote (NO2). C’est ce qu’a démontré une équipe de recherche de l’Université de Birmingham qui, en collaboration avec la British Royal Horticultural Society (RHS), a testé trois plantes d’intérieur courantes, la Dracaena fragranségalement connu sous le nom de journal du bonheur, lo Spathiphyllum wallisiiconnu sous le nom de lis de la paix, et le Zamioculcas zamiifoliacommunément appelée la gemme de Zanzibar, évaluant la capacité de ces différentes espèces à éliminer le NO2 de l’air.

Chaque plante a été placée dans une chambre d’essai contenant des concentrations de NO2 similaires à celles trouvées à l’intérieur à proximité de routes très fréquentées, et le niveau de ce polluant a été surveillé pendant une heure. Pendant ce temps, les trois plantes ont pu réduire de moitié la quantité de NO2 présente dans la chambre, quelles que soient les conditions d’obscurité ou de lumière et l’humidité du sol. « Bien que très différentes les unes des autres, les trois plantes que nous avons choisies ont toutes montré des capacités étonnamment similaires pour éliminer le NO2 de l’air – a déclaré le Dr Christian Pfrang, qui a mené l’enquête -. Cette capacité est très différente de la façon dont les plantes d’intérieur absorbent le CO2, qui dépend fortement de facteurs environnementaux tels que la nuit ou le jour et la présence ou non d’eau dans le sol.« .

de gauche à droite, le lis de la paix (Spathiphyllum wallisii) et la gemme de zanzibar (Zamioculcas zamiifolia)

Pour contextualiser les résultats, publiés dans la revue Qualité de l’air, atmosphère et santé, les chercheurs ont calculé que dans un petit bureau (15 m3) mal ventilé avec des niveaux élevés de pollution de l’air, cinq plantes d’intérieur réduiraient les niveaux de NO2 de 20 %. Dans un environnement plus spacieux (100 m3), l’effet serait moindre, de l’ordre de 3,5 %, mais il pourrait être augmenté en ajoutant plus de plantes.

Bien que l’effet sur la réduction du NO2 soit clair, les scientifiques n’ont pas entièrement compris le mécanisme utilisé par les plantes pour éliminer ce polluant. « Nous ne pensons pas qu’ils exploitent le même processus qu’ils utilisent pour l’absorption du CO2, qui se produit à travers les stomates, les petits pores présents sur les feuilles. – a ajouté le Dr Pfrang -. D’autre part, il n’y a eu aucune indication, même au cours d’expériences plus longues, que nos plantes aient libéré du NO2 dans l’atmosphère, il est donc probable qu’un processus biologique se déroule qui implique également le sol dans lequel la plante pousse, mais nous ne savons toujours pas exactement ce que c’est« .