Google rachète le spécialiste de la cybersécurité Mandiant pour environ 5,4 milliards de dollars

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Google a annoncé son intention d’acheter la société de cybersécurité Mandiant dans le cadre d’un accord entièrement en espèces évalué à environ 5,4 milliards de dollars. Selon les termes de l’accord, Google paiera 23,00 $ par action Mandiant, ce qui représente une prime de 57 % par rapport à la moyenne des 10 derniers jours au 7 février 2022, lorsque des rumeurs ont fait surface pour la première fois concernant une vente potentielle.

Mandiant a été fondée en 2004 par Kevin Mandia et a joué un rôle déterminant dans l’enquête sur plusieurs incidents majeurs de cybersécurité au fil des ans. En 2013, le New York Times a engagé l’entreprise pour enquêter sur une attaque qui, selon elle, provenait de Chine. HBO a demandé l’aide de Mandiant en 2017 après que des pirates ont volé 1,5 To de données, tout comme Equifax suite à sa faille de sécurité dévastatrice. Robinhood et Arby’s sont également d’anciens clients de Mandiant.

L’accord entre Google et Mandiant devrait être conclu plus tard cette année et est soumis aux conditions de clôture habituelles. Si tout se passe comme prévu, Mandiant rejoindra la division Cloud de Google.

Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons signé un accord pour rejoindre le @GoogleCloud famille — réunissant certains des meilleurs esprits en matière de sécurité ! En savoir plus ici : https://t.co/SaDIwDUOM5 pic.twitter.com/FrCH2fE4wd — Mandiant (@Mandiant) 8 mars 2022

« Les organisations du monde entier sont confrontées à des défis de cybersécurité sans précédent, car la sophistication et la gravité des attaques qui étaient auparavant utilisées pour cibler les grands gouvernements sont désormais utilisées pour cibler des entreprises de tous les secteurs », a déclaré Thomas Kurian, PDG de Google Cloud.

Le PDG de Mandiant, Kevin Mandia, a fait écho à des sentiments similaires.

« Il n’y a jamais eu de période plus critique en matière de cybersécurité. Depuis notre création en 2004, la mission de Mandiant a été de lutter contre les cyberattaques et de protéger nos clients contre les dernières menaces. À cette fin, nous sommes ravis de nous associer à Google Cloud. Ensemble, nous fournirons une expertise et des renseignements à grande échelle, ce qui changera le secteur de la sécurité », a déclaré Mandia.

Google a déclaré que l’acquisition aidera les entreprises du monde entier à rester protégées à chaque étape du cycle de vie de la sécurité, en fournissant aux clients des services de conseil, des outils d’automatisation et de réponse améliorés, des services de détection des menaces et de renseignement en temps réel et des défenses gérées améliorées.