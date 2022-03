Massacre d’aigles aux USA : après presque 30 ans, la cause de la maladie qui les tue a été découverte

Une équipe de recherche internationale a découvert la cause mystérieuse de la mort de nombreux pygargues à tête blanche, symbole des États-Unis.

En 1994, de nombreuses carcasses de pygargues à tête blanche (Haliaeetus leucocephalus) ont été retrouvées près du lac DeGray, Arkansas (États-Unis). Ce fut le début d’une véritable mort qui, sur plusieurs années, a entraîné la mort d’au moins 130 spécimens, bien que les chercheurs pensent que les aigles morts sont au moins dix fois plus nombreux, étant donné que le taux de récupération des carcasses est d’environ 10 à 12 %. Plusieurs aigles mourants ont également été aperçus, avec des problèmes neurologiques évidents causés par des lésions cérébrales très graves qui les faisaient paraître « ivres ». Ils s’écrasent, ne tiennent pas debout et sont en proie à des convulsions, des tremblements, la cécité et la paralysie. Une mort atroce pour un oiseau majestueux et merveilleux, symbole des États-Unis et de plusieurs divisions des forces armées. Après plus de 25 ans depuis le début de la recherche, les chercheurs ont enfin réussi à comprendre la cause de ces décès ; une neurotoxine produite dans des circonstances spécifiques par des micro-organismes appelés cyanobactéries.

Pour découvrir et décrire cette neurotoxine, appelée par les experts aetokthonotoxina (c’est-à-dire « poison qui tue les aigles »), a été une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université de Géorgie, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’Institut de pharmacie de Martin-Luther Université Halle-Wittenberg (Allemagne), de Cyano Biotech, de l’Institut Max Planck de microbiologie marine (MPIMM), de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), de l’Institut d’hydrobiologie de l’Académie tchèque des sciences et de nombreux autres centres de recherche . Des scientifiques, dirigés par le professeur Susan B. Wilde, maître de conférences à l’école Warnell de foresterie et de ressources naturelles de l’Université d’Athènes, ont commencé à étudier les décès d’aigles depuis la découverte des premières carcasses. La maladie responsable a rapidement été qualifiée de « myélinopathie vacuolaire (VM) », en raison des lésions particulières observées dans le cerveau des oiseaux morts, jamais vues auparavant chez les aigles.

Dans les lacs où des aigles morts ou malades sont apparus, d’autres espèces d’animaux tués par la même maladie ont rapidement été trouvées, à la fois des oiseaux tels que des hiboux et des foulques, des grenouilles, des poissons, des escargots, des salamandres, des tortues et autres. Il était clair qu’une source de nourriture était en cause et que les aigles étaient les plus touchés car ils se nourrissaient de toutes ces autres espèces, étant au sommet de la chaîne. Les chercheurs ont rapidement trouvé un suspect, la plante invasive Hydrilla verticillata originaire d’Afrique – elle a été introduite aux USA en 1960 et est devenue depuis l’une des espèces les plus problématiques -, mais surtout des cyanobactéries qui y vivaient appelées (temps après ) Aetokthonos hydrillicola. Les aigles avec VM ont été récupérés uniquement près des lacs où à la fois des plantes et des cyanobactéries étaient présentes et non dans ceux où il n’y avait que la plante. Les oiseaux et autres animaux qui ont mangé l’Hydrilla non invitée, après tout, ne sont pas tombés malades.

Bien que la corrélation avec les cyanobactéries soit évidente, le « pistolet irréfutable » manquait toujours. Comment ces bactéries ont-elles causé la mort d’aigles et d’autres animaux ? La présence d’une neurotoxine a été émise. Dans les cultures bactériennes du laboratoire, les chercheurs ont constaté qu’aucune toxine n’était produite, un résultat qui était sur le point de démanteler toute l’étude, mais un scientifique allemand a eu l’idée d’ajouter du bromure aux tests. Lorsque la substance a été ajoutée, les cyanobactéries ont commencé à produire la toxine mortelle responsable de la myélinopathie vacuolaire.

Le bromure est normalement présent en faible concentration dans les lacs, mais c’est un polluant lié aux retardateurs de flamme, aux centrales à charbon et aux herbicides, tout comme ceux utilisés pour éradiquer Hydrilla verticillata. Les chercheurs ont rapidement réalisé que la toxine tueuse d’aigles était le résultat d’une chaîne d’événements, de l’introduction d’une plante exotique à la pollution artificielle pour contrôler sa propagation, ce qui a permis aux cyanobactéries de développer le venin mortel. En contrôlant la libération de bromure dans les lacs et la prolifération de la plante envahissante, il est donc possible de minimiser le risque pour les aigles et les autres animaux, bien que les chercheurs pensent qu’il est peu probable que la maladie soit entièrement éradiquée. Les détails de la recherche « Chasse au tueur d’aigles : une neurotoxine cyanobactérienne provoque une myélinopathie vacuolaire » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Science.