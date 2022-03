Q-Dir est une alternative avancée gratuite à l’explorateur de fichiers Windows

Le Quad-Directory-Explorer facilite la gestion de vos fichiers et dossiers, qu’ils soient installés ou en tant que programme Windows portable en tant que logiciel gratuit alternatif à l’explorateur de fichiers Windows.

Accès rapide et facile à vos disques durs et gestion avancée des fichiers pour les dossiers réseau, clés USB, disquettes et autres périphériques de stockage.

Principales caractéristiques:

Gestion des fichiers en 4 fenêtres avec onglets

Taille du dossier avec des informations supplémentaires

Filtre de couleur pour les fichiers et dossiers

Barre d’adresse classique et moderne

Structure de répertoire avec des branches d’arborescence visibles

Imprimez ce que vous voyez dans les vues de l’explorateur

Basé sur le gestionnaire de fichiers du système d’exploitation MS Windows

Prise en charge complète d’Unicode

Autres options et spécifications :

Enregistrer des combinaisons de dossiers en tant que favoris

Déplacer et copier les données par « glisser-déposer »

Marquer les dossiers et fichiers sélectionnés

Petit programme excellent dans la gestion de fichiers

Aperçu amélioré des fichiers de l’explorateur quadruple

Multilingue

Faible utilisation des ressources système

Logiciel gratuit

Pourquoi Q-Dir ?

Q-Dir est un excellent gestionnaire de fichiers alternatif pour Windows avec une incroyable technique Quadro-View.

Vous n’avez pas à abandonner vos habitudes de travail habituelles, Drag’n Drops, types de vue et autres fonctions standard de votre gestionnaire de fichiers actuel.

Non! Q-Dir vous offre des fonctions utiles supplémentaires pour vous rendre heureux. Gagnez du temps en réduisant les clics de souris et les mouvements de la main . Q-Dir n’a pas besoin d’être installé et peut être exécuté facilement à partir de n’importe quel emplacement, tel que le bureau, et peut être transporté sur une petite clé USB ou un autre périphérique de mémoire.

La gestion de fichiers de Q-Dir est basée sur MS Windows Explorer, mais 4x plus Explorer Tab Views et avec plus de fonctionnalités ! De plus en plus de données constituent un défi de gestion de fichiers plus important sur votre système d’exploitation Windows.

Q-Dir vous permet d’enregistrer des combinaisons de dossiers en tant que favoris pour les ouvrir à tout moment. Jusqu’à 64 combinaisons de dossiers peuvent être enregistrées dans un favori, puisque chacune des quatre fenêtres est équipée d’onglets (c’est-à-dire 4 x 16 onglets 4 x arborescence plus 4 x barre d’adresse), différentes couleurs pour différents types de fichiers

Quoi de neuf: