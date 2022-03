AMD promet de résoudre le problème fTPM qui provoque des bégaiements et des blocages dans Windows 10 et Windows 11 pour les utilisateurs de Ryzen

Une patate chaude : Ce ne serait pas la première fois que les bugs du micrologiciel d’AMD causent des problèmes de performances aux utilisateurs de Ryzen, mais la société en a identifié un nouveau lié au fTPM qui affecte les utilisateurs de Windows 10 et Windows 11. Un correctif est en route, mais vous devrez attendre mai pour le recevoir.

Plusieurs utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 ont signalé au cours des derniers mois avoir rencontré des problèmes de bégaiement, des blocages et des baisses de performances sur les systèmes alimentés par AMD Ryzen. Il s’avère qu’il y a un problème avec le fonctionnement de fTPM, ce qui peut avoir un impact sur les performances à des moments apparemment aléatoires pendant une session de jeu ou lors de l’exécution d’un logiciel exigeant.

Selon la documentation officielle d’AMD, le problème est causé par un comportement inattendu sur certaines plates-formes Ryzen, mais les rapports des utilisateurs suggèrent que cela affecte tous les systèmes équipés de processeurs Zen+, Zen 2 et Zen 3. Plus précisément, le problème est que ces systèmes peuvent, parfois, « effectuer des transactions de mémoire étendues liées au fTPM dans la mémoire flash SPI (« SPIROM ») située sur la carte mère, ce qui peut entraîner des pauses temporaires dans l’interactivité ou la réactivité du système jusqu’à ce que la transaction soit conclue. .”

Pour ceux qui ne connaissent pas fTPM, la fonctionnalité fait référence à l’implémentation de TPM basée sur le micrologiciel d’AMD, qui est censée supprimer le besoin d’une solution TPM distincte et discrète pour stocker les clés de sécurité nécessaires au chiffrement du stockage, au démarrage sécurisé et à d’autres fonctionnalités de sécurité. . Dans le cas de fTPM, les clés de sécurité sont stockées sur la même puce que celle utilisée pour stocker les paramètres BIOS/UEFI.

AMD indique qu’il a un correctif en cours qui sera distribué via les mises à jour du micrologiciel de la carte mère basées sur AGESA 1207 ou une version plus récente. Malheureusement, la société s’attend à ce que ceux-ci arrivent en mai, donc si vous attendiez une solution officielle, vous devrez vous armer de nerfs et avoir encore plus de patience.

La bonne nouvelle est qu’il existe quelques solutions de contournement pour le problème. De nombreux utilisateurs ont déjà contourné l’exigence TPM de Windows 11, ce qui est une façon de gérer cela. AMD indique que vous pouvez également utiliser un module TPM 2.0 dédié, qui vous coûtera généralement entre 20 et 40 dollars. Cependant, assurez-vous que votre carte mère dispose de l’en-tête à 14 broches nécessaire avant d’ouvrir votre portefeuille. Si c’est le cas, assurez-vous également de sauvegarder vos données et de désactiver les fonctionnalités dépendantes du TPM telles que BitLocker avant de passer de fTPM au module dédié.

AMD a eu du mal à assurer la stabilité et les performances de Windows 11 pour les utilisateurs de Ryzen, et même certaines personnes qui sont restées avec Windows 10 ont dû attendre des mois pour obtenir un correctif pour les problèmes de connectivité USB. TPM n’est pas une exigence dans Windows 10, mais Microsoft a poussé fort avec Windows 11, même si les fonctionnalités de sécurité supplémentaires ne valent pas toujours le coup de performance.