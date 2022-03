Ces micro-usines de médicaments implantables peuvent éradiquer le cancer en moins d’une semaine

Leur expérimentation chez l’homme pourrait démarrer dès l’automne, après les résultats prometteurs observés sur des modèles murins.

Une nouvelle approche thérapeutique du traitement du cancer s’est avérée capable de vaincre efficacement les cancers de l’ovaire et du côlon dans des modèles de souris, fournissant la base d’essais humains qui pourraient commencer dès l’automne. En décrivant la technique prometteuse dans une étude sur Avance scientifique, les chercheurs ont expliqué avoir inséré des « micro-usines de médicaments » dans la muqueuse de la cavité abdominale des souris, observant la rémission des tumeurs en seulement six jours. Ces implants contiennent des cellules humaines conçues et programmées pour sécréter l’interleukine-2 (IL-2), une cytokine qui stimule les globules blancs pour reconnaître et combattre certains cancers et autres maladies.

L’utilisation de l’IL-2 et d’autres cytokines pour le traitement des cancers de la peau et du rein a déjà été approuvée par les principales agences de réglementation pharmaceutique, mais les thérapies existantes impliquent une perfusion intraveineuse de fortes doses de ces composés, souvent avec plusieurs effets secondaires. Par conséquent, les chercheurs ont cherché à développer un nouveau système de livraison qui délivre de fortes doses d’IL-2 uniquement au site du cancer lui-même, sans produire d’augmentations systémiques des niveaux de cytokines.

Ce traitement ciblé a été rendu possible en implantant des usines de médicaments directement dans le péritoine – une doublure en forme de poche qui soutient les intestins, les ovaires et d’autres organes abdominaux – pour assurer la livraison d’IL-2 directement aux tumeurs adjacentes. « Nous les appliquons une fois, mais ils continuent à produire de l’IL-2 chaque jour, là où c’est nécessaire, jusqu’à ce que le cancer soit éradiqué. – a expliqué l’auteur correspondant de l’étude, le professeur Omid Veiseh du Département de bioingénierie de l’Université Rice à Houston, Texas -. Une fois que nous avons déterminé le bon dosage, c’est-à-dire le nombre d’usines nécessaires, nous avons pu éradiquer les tumeurs chez 100 % des animaux atteints d’un cancer de l’ovaire et chez sept des huit animaux atteints d’un cancer colorectal.« .

Le fait que ces usines délivrent l’IL-2 directement aux tumeurs a conduit à une réponse immunitaire plus ponctuelle que celle généralement observée avec les perfusions intraveineuses, ainsi qu’à ne pas modifier de manière significative les niveaux d’IL-2 systémiques, ce qui suggère que la méthode peut éliminer bon nombre des effets secondaires associés aux thérapies actuelles. « Si les mêmes concentrations d’IL-2 étaient administrées par perfusion intraveineuse, celles-ci seraient extrêmement toxiques pour l’organisme.Ajout de l’auteur principal de l’étude, la chercheuse Amanda Nash de l’Université Rice à Houston. Avec les usines de médicaments, la concentration que nous voyons dans d’autres parties du corps, loin du site de la tumeur, est en fait inférieure à ce que les patients doivent tolérer avec des traitements intraveineux. La concentration élevée n’est présente qu’au site de la tumeur« .

Comme mentionné, ces micro-usines de médicaments sont constituées de cellules humaines conçues et capables de produire de l’interleukine, enfermées dans une coque protectrice qui empêche le système immunitaire de les reconnaître comme une menace immédiate. Cela permet à ces cellules de rester entières et de fonctionner pendant 30 jours, avant d’être détruites par le système immunitaire.

Étant donné que l’IL-2 et d’autres cytokines sont déjà approuvées pour le traitement de certains cancers, les chercheurs pensent que cette technique peu invasive pourrait progresser extrêmement rapidement dans le processus d’essai clinique, les premiers tests chez l’homme commençant d’ici la fin de l’année. Ils ont également expliqué que l’approche thérapeutique pouvait être adaptée à différents types de tumeurs malignes en plaçant des usines de médicaments dans la muqueuse entourant d’autres organes touchés par une tumeur.