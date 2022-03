Événement Apple du 8 mars 2022 : heure et comment regarder la Keynote

Tout est prêt pour la prochaine Keynote, l’événement Apple d’aujourd’hui, le 8 mars 2022, où nous découvrirons certains des produits que la société Apple a en main. La diffusion se déroulera en streaming depuis l’Apple Park de Cupertino, en Californie (États-Unis). Il n’y a toujours pas de confirmation officielle sur ce qui sera montré, bien que certains analystes évoquent la possibilité d’un iPad Air avec un meilleur processeur.

À moins d’une fuite de dernière minute, le secret demeure, même s’il ne faudra pas longtemps pour que toutes les nouvelles sortent. Ici, nous vous montrons comment regarder la diffusion en direct et nous décomposons les horaires par pays.

Comment regarder l’événement Apple d’aujourd’hui le 8 mars

Ceux qui veulent suivre les annonces de l’Apple Event 2022 minute par minute pourront le faire rigoureusement en direct via Betech, le site Web technologique Netcost et Diario AS. Nous mettrons à jour toutes les informations sous forme de texte, mais si vous préférez regarder le streaming, vous pouvez le faire sur Apple.com et Apple TV. Un lecteur YouTube a également été ajouté, auquel vous pouvez accéder juste en dessous de ces lignes.

Heure de l’événement Apple 2022 en Espagne, en Amérique latine et aux États-Unis

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 19h00

Espagne (îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 15h00

Bolivie : à 14h00

Brésil : à 15h00

Chili : à 15h00

Colombie : à 13h00

Costa Rica : à 12h00

Cuba : à 13h00

Equateur : à 13h00

El Salvador : à 12h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 11h00

Guatemala : à 12h00

Honduras : à 12h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 12h00

Panama : à 13h00

Paraguay : à 15h00

Pérou : à 13h00

Porto Rico : à 14h00

République Dominicaine : à 14h00

Uruguay : à 15h00

Venezuela : à 14h00

