La Russie menace le démantèlement de la Station spatiale internationale dans une vidéo grotesque

L’agence de presse russe RIA Novosti a publié une vidéo montrant le détachement du module russe de l’ISS, avec des conséquences dévastatrices pour la station.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie détériore les relations internationales avec le Kremlin sur plusieurs fronts, y compris les collaborations scientifiques. Parmi les plus importantes et les plus prestigieuses de toutes figure la gestion conjointe de la Station Spatiale Internationale (ISS), l’avant-garde de l’humanité « parmi les étoiles » pour laquelle Roscomos (Agence Spatiale Russe) et la NASA (Agence Aérospatiale Américaine) jouent le rôle principal joueurs. Autant dire que la NASA gère le module qui alimente en électricité l’ensemble du laboratoire orbital, tandis que Roscomos contrôle celui relatif à la propulsion. En pratique, ils ne peuvent pas se passer l’un de l’autre. Alors que les sanctions frappent durement les secteurs aérospatial et technologique russes, le PDG de Roscomos, Dmitri Rogozine, dans une série de tweets au vitriol, avait « secrètement » menacé la chute incontrôlée de l’ISS, pour laquelle la contribution russe est essentielle. Maintenant, dans une nouvelle et curieuse vidéo publiée par l’agence de presse d’État RIA Novosti et relancée par NASA Watch, cette menace est re-présentée, à travers des images d’archives astucieusement éditées dans lesquelles le détachement du segment russe de l’ISS des autres est simulé. .. sur terre.

Dans la vidéo de 58 secondes – accompagnée d’une joyeuse chanson russe – on voit des cosmonautes russes saluer leurs collègues d’autres pays et entrer dans leur propre bloc de la station spatiale, fermant les portes derrière eux. Au deuxième 23, les plans se déplacent à l’étranger depuis l’ISS et montrent le détachement susmentionné, accueilli par un tonnerre d’applaudissements du centre de commandement en Russie. Dans les images d’infographie, vous pouvez voir la partie russe toujours sous contrôle, tandis que l’autre, dépourvue de moteurs, commence à « tomber » vers la Terre. Dans la dernière séquence de la vidéo on voit la scène d’un objet en feu rentrant dans l’atmosphère, observé à distance de sécurité d’un hublot du module russe présumé survivant.

La vidéo, bien qu’ironique à sa manière, est clairement une menace pour la poursuite du programme de recherche conjoint à bord du laboratoire orbital, comme le précise NASA Watch. Cela, bien sûr, ne signifie pas que cela conduira à des scénarios aussi extrêmes, même si Rogozine dans ses « tweets » sur Twitter avait expliqué que l’ISS ne survolait pas la Russie, donc en cas de retour incontrôlé, il aurait été un problème pour Joe Biden – le président des États-Unis – et ses alliés. « Il y a aussi la possibilité de larguer une structure de 500 tonnes en Inde et en Chine. Voulez-vous les menacer avec une telle perspective ? », avait fait remarquer le directeur général de Roscomos dans un tweet particulièrement vénéneux. Mais est-il vraiment possible d’avoir les modules ISS séparés comme cela a été présenté par RIA Novosti ?

Comme l’a précisé sur CNN l’ancien astronaute de la NASA Garrett Reisman il y a quelques jours, « le segment russe ne peut pas fonctionner sans l’électricité du côté américain et le côté américain ne peut pas fonctionner sans les systèmes de propulsion que l’on trouve du côté russe ». « Donc, vous ne pouvez pas divorcer à l’amiable. Vous ne pouvez pas faire un découplage conscient », a expliqué l’ingénieur américain. Bref, un détachement comme celui esquissé dans la vidéo, à la saveur particulièrement grotesque, semble vraiment peu probable.

Ce qui est certain, c’est que la guerre en Ukraine a des conséquences importantes sur la recherche spatiale. Concernant l’ISS, par exemple, il a été annoncé que Samantha Cristoforetti n’occuperait plus le poste de commandant de station (elle aurait été la première femme européenne) ; il n’a pas été confirmé que cela soit une conséquence des tensions internationales, mais cela semble très probable, également à la lumière du fait que Roscomos a affirmé avoir suspendu toute expérience conjointe sur le laboratoire en orbite. L’Agence spatiale européenne (ESA) a également annoncé qu’elle considérait comme très improbable le lancement du rover Rosalind Franklin sur Mars d’ici cette année, précisément parce que l’ensemble de la mission est cogérée avec les Russes. Enfin, Roscomos a refusé de lancer les satellites Internet OneWeb, à moins qu’il ne reçoive l’assurance qu’ils ne seront pas utilisés à des fins militaires et que le gouvernement britannique se retire de la collaboration.