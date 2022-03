Geekbench interdit quatre générations d’appareils Galaxy pour manipulation de référence

Bottom line: Plus tôt cette semaine, les utilisateurs ont découvert que Samsung limitait des milliers d’applications sur ses téléphones phares de la série Galaxy S, y compris son dernier Galaxy S22, tout en excluant commodément les outils d’analyse comparative populaires comme Geekbench. En réponse, les développeurs derrière Geekbench ont interdit les quatre dernières générations d’appareils Samsung Galaxy de ses services pour avoir manipulé les résultats de référence.

L’étranglement thermique sur les téléphones n’a rien de nouveau. La plupart des appareils modernes ralentissent lorsque leur processeur devient dangereusement chaud, ce qui aide à prévenir la surchauffe et à maintenir la longévité de la batterie. Cependant, suite au lancement récent de la série Samsung Galaxy S22, nous avons signalé que plusieurs utilisateurs sur Twitter et YouTube avaient remarqué que le service d’optimisation de jeu (GOS) intégré ralentissait de manière préventive les applications courantes sans possibilité de désactiver les performances. réduction.

Cela a été corroboré par les propriétaires de S22 sur les sites et forums de réseaux sociaux coréens, qui ont remarqué que les applications se chargeaient plus lentement que prévu.

Bien qu’il s’agisse apparemment d’un service d’optimisation de « jeu », les utilisateurs ont remarqué que seulement un tiers des titres de la liste sont des jeux, le reste étant des applications standard. Il y a environ 10 000 applications concernées, y compris des services de streaming courants comme Netflix et Spotify, des outils de réseautage social comme TikTok et même le propre lanceur domestique de Samsung. Les outils d’analyse comparative standard tels que Geekbench, Antutu, 3DMark et GFXBench ne figurent pas sur la liste.

Les développeurs de Geekbench ont répondu en interdiction les quatre dernières générations de téléphones phares de Samsung à partir de son tableau de comparaison pour la manipulation de référence, avec des recherches supplémentaires révélant que GOS est actif depuis le Galaxy S10.

« Plus tôt cette semaine, nous avons été informés du service d’optimisation de jeu (GOS) de Samsung et de la façon dont il limite les performances des jeux et des applications. GOS décide de limiter (ou de ne pas limiter) les applications en utilisant des identifiants d’application et non le comportement de l’application », a tweeté Geekbench. sortie vendredi. La société a ajouté qu’elle considérait cette pratique comme « une forme de manipulation de référence ».

Après des tests internes approfondis, nous avons déterminé que les combinés Samsung Galaxy suivants utilisent GOS : – Samsung Galaxy S22 (tous les modèles)

– Samsung Galaxy S21 (tous les modèles)

– Samsung Galaxy S20 (tous les modèles)

– Samsung Galaxy S10 (tous les modèles) — Geekbench (@geekbench) 4 mars 2022

Geekbench souligne que les appareils utilisent généralement le comportement pour accélérer, tandis que GOS réduit les performances en fonction de l’application elle-même. La plupart des références sont destinées à être utilisées de manière comparative, ce qui donne aux consommateurs une idée de la façon dont les différents appareils se comparent les uns aux autres en termes de performances. Cependant, lorsqu’un fabricant limite de manière préventive les applications courantes, ces chiffres ne peuvent plus représenter avec précision les différences de performances entre les appareils.

Selon The Verge, Samsung a promis de publier une mise à jour de GOS qui permettrait aux utilisateurs de configurer directement les performances des applications. « Nous apprécions les commentaires que nous recevons sur nos produits et après mûre réflexion, nous prévoyons de déployer prochainement une mise à jour logicielle afin que les utilisateurs puissent contrôler les performances lors de l’exécution d’applications de jeu », a déclaré Kelly Yeo de Samsung.

La politique de Geekbench empêche les appareils d’être remis en vente sur leurs services même après qu’un correctif corrige le problème, de sorte que les appareils Galaxy ne reviendront probablement pas dans les tableaux de référence de si tôt.

Ce n’est pas la première fois qu’un fabricant de téléphones tente de manipuler les références par cette méthode. En juillet 2021, OnePlus a également été surpris en train de limiter les performances des applications courantes sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Ces appareils ont également été bannis par la suite de Geekbench.