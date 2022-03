Parce que bombarder les sites des centrales nucléaires est un danger pour les personnes et l’environnement

Les craintes grandissent pour la sécurité des centrales nucléaires en Ukraine, pas seulement parce qu’elles ne sont pas conçues pour résister à une attaque militaire. Il existe également un risque que les dépôts de déchets radioactifs soient endommagés, avec des répercussions potentiellement pires que la catastrophe de Tchernobyl.

L’attaque russe de ce soir sur le site de la centrale électrique de Zaporizhzhia dans le sud-est de l’Ukraine suscite des craintes quant à la sécurité des centrales nucléaires du pays. Le risque d’un « deuxième Tchernobyl » sur l’un des sites ukrainiens où sont actuellement en activité des réacteurs nucléaires est une menace qui ne peut être écartée, non seulement parce que ces centrales ne sont pas conçues pour résister à une attaque militaire, mais aussi parce que, si les opérations devaient ils endommagent les dépôts qui contiennent des déchets nucléaires, des quantités de matières radioactives nettement plus importantes pourraient être libérées dans l’atmosphère que lors de la catastrophe de 1986, provoquant une catastrophe environnementale aux proportions mondiales.

Les centrales nucléaires peuvent-elles exploser ?

Pour le moment, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a expliqué qu’aucun réacteur de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia n’a été impliqué ou touché par les violents bombardements de cette nuit mais, dans un scénario de guerre, le danger d’une explosion ou la libération potentielle des particules radioactives ne se limite pas à l’attaque directe des seuls réacteurs. Même l’interruption de l’alimentation électrique, qui permet aux systèmes de refroidissement de fonctionner, peut par exemple entraîner la perte de contrôle des réacteurs, comme cela s’est produit lors de la catastrophe nucléaire de Fukushima après le tsunami.

D’autre part, l’intensification des activités militaires dans les territoires d’accueil des centrales nucléaires, indirectement facilitée par la protection contre les attaques aériennes dont bénéficient les sites de réacteurs, risque de porter atteinte à la sûreté des installations de confinement des déchets radioactifs, avec des dommages qu’elles seraient catastrophiques pour les gens et l’environnement.

Un autre danger, dans des sites comme celui de Tchernobyl, parmi les plus radioactivement empoisonnés de la planète, est représenté par les mêmes territoires qui entourent la centrale et qui appartiennent à la zone dite d’exclusion, mise en place après l’explosion pour contenir les radioactifs contaminants et isoler la zone de toute activité humaine. Dans cette zone, même les incendies ou le simple déplacement d’hommes et de véhicules peuvent avoir un impact sur le niveau de rayonnement, comme déjà observé dans le voisinage immédiat de la centrale nucléaire, où des augmentations allant jusqu’à vingt fois les niveaux de fond typiques de la zone suite à l’action militaire russe du 24 février.

« L’étendue totale du rayonnement des mouvements de troupes n’est pas claire – expliqué à La conversation Professeur Timothy Mousseau du Département des sciences biologiques du Collège des arts et des sciences de l’Université de Caroline du Sud -. Le réseau de capteurs des stations de surveillance des rayonnements dans la région de Tchernobyl a brusquement mis fin aux rapports au début du 25 février et n’a été redémarré que le 1er mars 2022« .

Quels risques radioactifs à Tchernobyl

Trente-cinq ans après la tragédie nucléaire, la menace environnementale et le rejet potentiel de radionucléides, dont le césium-137, le strontium-90, plusieurs isotopes du plutonium et de l’uranium, et l’américium-241, du fait des poussières soulevées par les véhicules (et pas des installations de confinement des dommages, exclues par les autorités russes), ne sont probablement pas une source de préoccupation à long terme, car la poussière se déposera à nouveau après le passage des troupes. « Mais les soldats russes, ainsi que les exploitants de centrales électriques ukrainiens retenus en otage, ont sans aucun doute inhalé une partie de la poussière soulevée. – ajoute Mousseau -. Les radionucléides présents dans le sol de la zone d’exclusion, même à de très faibles teneurs, sont tous toxiques, cancérigènes ou les deux par inhalation« .

Le « sarcophage » qui protège le réacteur nucléaire n. 4 de Tchernobyl

C’est parce qu’il n’y a pas de niveau « sûr » en ce qui concerne les rayonnements ionisants. « Les dangers pour la vie sont directement proportionnels au niveau d’exposition – a précisé l’expert -. Il est difficile de prédire les effets des retombées radioactives sur l’homme, mais les conséquences d’une exposition chronique même à des niveaux relativement faibles de radionucléides ont été bien documentées pour la flore et la faune, liées à une grande variété d’impacts sur la santé de la faune, y compris les mutations génétiques, les cancers, les troubles oculaires. cataractes, stérilité et détérioration neurologique, ainsi que des réductions de la taille de la population et de la biodiversité dans les zones fortement contaminées« .

Les risques de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia

Comme mentionné, le bombardement de ce soir du site de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia n’a pas touché d’équipement « essentiel » au fonctionnement des réacteurs, et il n’y a eu aucun rapport de changement du niveau de rayonnement dans la région. La centrale, désormais entre les mains de Moscou, est une centrale électrique stratégique en Ukraine, ainsi que la plus grande d’Europe.

Construit par l’ex-Union soviétique près de la ville d’Enerhodar, sur la rive sud du réservoir de Kakhovka sur le Dniepr, il dispose de six réacteurs nucléaires, dont les cinq premiers ont été mis en service entre 1985 et 1989, et le sixième ajouté en 1995. Les bombardements affectent le secteur de la première unité de la centrale, dont le réacteur – selon le porte-parole de la centrale Andreiy Tuz à la télévision ukrainienne – n’est pas en service pour le moment, bien qu’il contienne des matières radioactives.

Deux tours de refroidissement à gauche (l’une largement masquée par l’autre) et les six tranches de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia / Wikipedia

Les bombes ont cependant touché un bâtiment administratif de l’usine et un laboratoire de recherche, la situation, en termes de risque radioactif, n’est donc actuellement pas particulièrement préoccupante, alors que l’incendie qui s’est ensuite déclaré sur le site n’a concerné que le périmètre extérieur à la plante. . Cependant, l’AIEA a mis son Centre pour les incidents et les urgences en mode de réponse complète et continuera de suivre l’évolution du conflit, tout en restant en contact permanent avec l’Ukraine.