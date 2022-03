Foxconn dévoile son projet de construire des usines de batteries à Taïwan

En bref : le plus grand fabricant sous contrat d’électronique grand public au monde veut être un acteur clé sur le marché des véhicules électriques d’ici 2025. La dernière initiative de Foxconn dans cette direction est de créer plusieurs installations à Taïwan où il produira des cellules de batterie et construira des bus électriques.

Foxconn a annoncé aujourd’hui son intention de fabriquer des batteries dans un proche avenir dans le cadre de sa stratégie visant à devenir l’Android de l’industrie des véhicules électriques. Le plus grand fournisseur d’Apple a déclaré qu’il souhaitait construire de nouvelles installations à Taïwan où il fabriquerait des cellules de batterie, des batteries et des systèmes de stockage d’énergie de réseau.

Alors que les gouvernements du monde entier poussent à l’électrification de tout, l’entreprise semble déterminée à diversifier ses activités et à devenir un fournisseur majeur de composants clés pour l’industrie automobile alors qu’elle s’éloigne des moteurs à combustion interne.

Mais ses ambitions ne s’arrêtent pas à la fabrication de batteries, car les nouvelles installations pourront également être utilisées pour concevoir et assembler des véhicules électriques. Lors d’une conférence de presse à Kaoshiung, Taïwan, le président-directeur général de Foxconn, Young Liu, a expliqué que « notre objectif est de formuler un écosystème complet pour les bus électriques dans la ville, puis nous pourrons exporter les solutions en dehors de Taïwan ».

Selon Liu, Foxconn prévoit de construire plusieurs usines de véhicules électriques en Europe, en Inde, au Mexique et en Amérique du Sud dans les années à venir, selon les endroits où il sera plus facile d’établir des partenariats étroits avec les gouvernements locaux et les entreprises. Le mois dernier, Foxconn a créé une joint-venture avec Vedanta en Inde pour une usine de fabrication de puces. La nouvelle installation pourrait être utilisée pour fabriquer les microcontrôleurs nécessaires aux constructeurs automobiles, car la demande dépasse de loin l’offre.

L’année dernière, le géant taïwanais de la fabrication a acquis l’usine de camions électriques de Lordstown Motors Corp. dans l’Ohio pour 280 millions de dollars, mais son objectif principal dans ce domaine reste le développement de plates-formes EV barebones bon marché que les grandes marques et les startups peuvent personnaliser et vendre comme les leurs. .

Foxconn n’est pas la seule entreprise à vouloir une part du gâteau croissant des véhicules électriques. Luxshare cherche également à exploiter l’industrie des véhicules électriques en s’associant au constructeur automobile chinois Cherry Group, Ford et Panasonic construisent tous deux d’énormes usines de véhicules électriques et de cellules de batterie aux États-Unis, et Arm travaille sur l’intelligence logicielle des véhicules électriques de nouvelle génération.

Liu n’est pas préoccupé par la concurrence croissante et la consolidation en cours dans l’espace des véhicules électriques. Il a promis aux investisseurs qu’il veillera à ce que les conceptions et composants de véhicules électriques de Foxconn représentent 5 % du marché mondial des véhicules électriques d’ici 2025 et génèrent plus de 35 milliards de dollars de revenus d’ici 2026.