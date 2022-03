Kirby and the Forgotten Land a déjà une démo sur l’eShop : comment la télécharger sur Nintendo Switch

Par surprise, Nintendo a publié une version d’essai de Kirby the Forgotten Land, la nouvelle plateforme 3D tant attendue mettant en vedette la petite balle rose la plus populaire dans les jeux vidéo. La démo est maintenant disponible sur le Nintendo eShop et comprend les trois niveaux du premier monde. Les joueurs auront l’occasion d’essayer certaines des capacités de Kirby et de voyager à travers des endroits étranges dans un monde post-apocalyptique.

La version d’essai va jusqu’au premier boss du jeu, une bête hideuse connue sous le nom de Gorillondo. En guise de récompense pour avoir terminé la démo, les utilisateurs peuvent obtenir un code cadeau qui, s’il est utilisé dans la version complète, les aidera à obtenir des éléments utiles. Kirby est une créature connue pour sa gourmandise, car il inhale des objets du monde réel à transformer. Selon le communiqué de presse envoyé par ceux de Kyoto, dans la démo, nous pourrons jeter un œil à la nouvelle transformosis.

Comment télécharger la version d’essai

Pour télécharger la version d’essai de Kirby and the Forgotten Land, vous devez avoir un compte Nintendo. Si vous l’avez déjà, vous pouvez obtenir la démo de deux manières :

Accédez au Nintendo eShop sur la Nintendo Switch et recherchez le jeu dans la boutique. Vous y trouverez la version d’essai. Si vous entrez depuis le site officiel de Nintendo via le navigateur, cliquez sur « Télécharger la démo »

Kirby and the Forgotten Land nous emmène dans un monde oublié plein d’ennemis. La civilisation semble avoir succombé et les vestiges des bâtiments ont été laissés à la merci des monstres et de la vie végétale. Le titre invite le joueur à profiter de l’expérience à la fois en solo et en coopération. Un deuxième joueur peut entrer dans le jeu et incarner Waddle Dee.

Nintendo Switch recevra le ballon rose le 25 mars. Netcost l’a déjà testé, nous vous invitons donc à lire les premières impressions.

source | Nintendo