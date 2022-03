Le plus grand arbre généalogique jamais révélé révèle les origines de toute l’humanité

Les relations génétiques cartographiées par des chercheurs de l’Université d’Oxford montrent comment les gens du monde entier sont liés les uns aux autres, prédisant nos ancêtres communs.

Un nouveau réseau généalogique montre les relations génétiques de toute l’humanité, prédit nos ancêtres communs, y compris approximativement quand et où ils ont vécu, et récupère les événements clés de l’histoire de l’évolution humaine. Présenté par des chercheurs du Big Data Institute de l’Université d’Oxford, qui ont franchi une étape importante dans la recherche des origines de la diversité humaine.

Dans une étude publiée dans La science décrit une nouvelle méthode pour combiner des données provenant de plusieurs sources et les mettre à l’échelle sur des millions de séquences génétiques pour retracer les origines des variations génétiques que nous voyons aujourd’hui. Étant donné que les régions génomiques individuelles sont héritées d’un seul parent, la mère ou le père, l’ascendance de chaque point du génome peut être considérée comme un arbre. L’ensemble des arbres, connu sous le nom de «séquence d’arbres» ou «tableau de recombinaison ancestrale», relie les régions génétiques dans le temps aux ancêtres où la variation génétique est apparue pour la première fois.

Origines ancestrales humaines déduites dans le temps et dans l’espace / AW Wohns et al. Sciences 2022

« Nous avons reconstruit les génomes de nos ancêtres et les utilisons pour former un vaste réseau de relations. Nous pouvons alors estimer quand et où ces ancêtres ont vécu – a expliqué l’auteur principal de l’étude, le Dr Anthony Wilder Wohns, qui a entrepris la recherche dans le cadre de son doctorat au Big Data Institute et est maintenant boursier postdoctoral au MIT et au Broad Institute de Harvard. . La puissance de notre approche est qu’elle fait très peu d’hypothèses sur les données sous-jacentes et peut même inclure des échantillons d’ADN modernes et anciens.« .

L’étude a intégré des données sur le génome humain ancien et moderne provenant de huit bases de données différentes, comprenant un total de 3 609 séquences génomiques individuelles de 215 populations. Les génomes anciens comprenaient des échantillons trouvés partout dans le monde, avec des âges allant de 1 000 à plus de 100 000 ans. Les algorithmes ont prédit où se trouvaient les ancêtres communs dans les arbres évolutifs afin d’expliquer les modèles de variation génétique, avec un réseau résultant contenant près de 27 millions d’ancêtres.

Après avoir ajouté des données de localisation à ces échantillons de génomes, les auteurs ont utilisé le réseau pour estimer où vivaient leurs ancêtres communs prédits. Les résultats ont capturé avec succès les événements qui ont marqué la variabilité génétique de la population, y compris la migration hors d’Afrique. « Bien que les humains soient au centre de cette étude, la méthode est valable pour la plupart des êtres vivants – a ajouté Wohns -. Il pourrait être particulièrement utile en génétique médicale, en séparant les véritables associations entre régions génétiques et maladies des liens issus de notre histoire ancestrale commune.« .