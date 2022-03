Meta, YouTube et d’autres géants de la technologie bloquent la Russie sur l’assaut contre l’Ukraine

Les entreprises technologiques aux États-Unis sont préoccupées par la guerre en Ukraine. L’alarme croissante et le conflit plus large dans la région ont accru l’urgence. Les géants de la technologie comme la société mère Meta de Facebook sont dans une situation difficile.

Comme à l’ère de la propagande des médias, il est difficile de distinguer les fausses informations des informations exactes. Ainsi, la propagande de n’importe quel côté peut donner lieu à un tout nouveau scénario. Pour apprivoiser la situation et réduire les risques d’erreurs de calcul, les États-Unis obligent les entreprises technologiques à prendre des mesures décisives.

Un accès complet à Facebook, Twitter et YouTube maintiendrait l’économie russe. Tout en les bloquant infligera de lourds dommages commerciaux aux entreprises technologiques.

La dissuasion de la Russie est énorme. Pour vérifier la situation, les États-Unis et les alliés de l’OTAN comptent sur les sanctions économiques et technologiques. Les États-Unis bloquent les banques russes de SWIFT et elles imposent à Meta, YouTube et à d’autres géants de la technologie de limiter l’accès de la Russie.

Dans cet article, nous donnerons un aperçu des dommages que la censure des médias, le boycott technologique et la limitation de l’accès aux plateformes de médias sociaux peuvent infliger à la Russie. Alors, sans plus tarder, plongeons dans le sujet.

Google a bloqué la monétisation des chaînes russes

Comme partout dans le monde, les Russes utilisent YouTube, Google, des sites Web et des applications pour gagner de l’argent et des avantages technologiques. Mais la récente attaque contre l’Ukraine a contraint ces géants de la technologie et des services à changer de direction. La pression mondiale pour prendre des contre-mesures contre l’agression non provoquée de la Russie augmente. Au milieu des tensions croissantes entre Poutine et Biden, les géants de la technologie ont du mal à prendre des mesures décisives.

Cependant, dans l’espoir d’empêcher les chaînes publiques russes et gérées par l’État de faire sur YouTube. Sites Web et applications, Google a limité leur capacité à gagner de l’argent. Il a même bloqué la monétisation des publicités sur les chaînes RT et de nombreuses autres chaînes et sites Web.

De 2018 à 2020, les influenceurs YouTube en Russie ont gagné près de 4,1 milliards de roubles russes. Cependant, après le nouveau blocage de la chaîne publique russe RT et de nombreuses autres chaînes, la Russie ne pouvait plus récolter d’énormes sommes d’argent. Le porte-parole de Google, Michael Aciman, a déclaré que nous analysons la situation de près et que nous sommes prêts à prendre toutes les contre-mesures pour limiter la propagande russe.

Outre les chaînes RT, Google bloque et limite également la possibilité de monétiser via les publicités de chaînes telles que RIA Nocost, Russia 24 et TASS. Il est surprenant de savoir que les chaînes russes ont gagné entre 7 et 32 ​​millions de dollars grâce à YouTube.

Comme Google a réduit les chaînes russes, ces revenus diminueront et les chaînes russes apparaîtront moins dans les résultats de recherche et les recommandations. Toutes ces contre-mesures apprivoiseraient l’agression de la Russie. Pourtant, de nombreuses choses obscures resteront probablement jusqu’à la fin du conflit.

Meta limite les revenus publicitaires des chaînes russes



La température internationale de l’apprivoisement de l’agression russe s’accélère. Chaque plate-forme de médias sociaux utilise le pouvoir de réduire l’influence russe sur l’opinion mondiale. Dans une telle démarche, Meta a réduit et carrément bloqué le Chaînes publiques russes comme RT et Sputnik d’opérer sur Facebook dans l’Union européenne.

L’Europe avait de bonnes relations économiques avec la Russie avant le début de la guerre entre l’Ukraine et la Russie. Depuis que la guerre a éclaté, les relations se sont tendues. Le Nordstream Pipeline II a également été bloqué en Allemagne et en Europe.

Ces éléments incitent également les géants de la technologie à prendre des mesures décisives. Sur l’application de l’Union européenne et d’autres pays, les organes d’information Spoutnik et RT ont perdu leur couverture médiatique dans toute l’Europe. Comme le Meta est déjà en baisse et que ce récent blocage sur les chaînes russes peut encore diminuer la valeur de son action.

La Russie a bloqué Twitter

D’une part, les entreprises technologiques américaines sont occupées à restreindre et à limiter les chaînes et la présence russes sur Facebook, Twitter et YouTube. Cependant, de l’autre côté, La Russie elle-même est impliquée dans la limitation du rôle de ces plateformes dans le pays. Lorsque la Russie a accéléré l’invasion de Kiev, elle a carrément bloqué Twitter.

Un rapport de NetBlocks a souligné que pour bloquer le flux d’informations, la Russie restreignait l’accès aux Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux. Les citoyens utilisent Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux via des VPN. Cependant, ils ont d’immenses difficultés avec l’accès indirect. À plusieurs reprises, cela a également été confirmé par le Journalistes couvrant les développements pouce par pouce sur le champ de bataille et Twitter lui-même.

Raisons du blocage et de la limitation des chaînes russes

Le seul but des sanctions économiques contre la Russie est de limiter sa force et ses ressources. Lundi, le président Joe Biden a signé un décret exécutif. Cette ordonnance limitera le commerce et imposera les sanctions sévères auxquelles la Russie n’a jamais été confrontée auparavant.

L’Ukraine est membre de l’OTAN et, selon l’article 5, une attaque contre un membre est une attaque contre tous les membres. Alors, pour réagir avec plus de prudence, les États-Unis et l’Europe s’appuient sur les sanctions économiques et technologiques.

Cela causerait un coup dur à l’économie russe et à la monnaie russe. Déjà les décombres perdent rapidement leur valeur. Le marché boursier russe se porte mal et il y a de fortes chances qu’il y ait également un quasi chaos en Russie.

Les entreprises technologiques américaines sont en difficulté

Les entreprises technologiques américaines ont fait face à une baisse drastique ces dernières semaines. La Chine a déjà des politiques sévères pour exploiter toute plate-forme de médias sociaux. Maintenant, le conflit entre l’Ukraine et la Russie a davantage écarté les géants de la technologie pour décider quoi faire. Facebook a fait face à des poursuites anti-trust et a échoué sur plusieurs fronts.

L’initiative Meta est encore au stade naissant. YouTube restreint l’accès de la RT et des 26 autres chaînes russes. Tout cela a un lourd tribut. Vendredi, le sénateur américain Mark Warner a écrit à Sundar, PDG d’Alphabet : « Vos plateformes continuent d’être des vecteurs clés pour les acteurs malveillants – y compris, notamment, ceux affiliés au gouvernement russe – non seulement pour diffuser la désinformation mais aussi pour en tirer profit ».

Pour minimiser et réduire ces spéculations, les géants de la technologie ont réduit leurs bénéfices. Ils veulent juste répondre aux demandes du gouvernement fédéral.

Emballer

La Russie et l’Ukraine sont en guerre. Certains pays soutiennent Poutine tandis que d’autres compatissent aux vies perdues du côté ukrainien et russe. Alors que les géants de la technologie se battent avec la guerre. Déjà accusés de diffuser de la désinformation et d’accroître l’extrémisme, les médias sociaux subissent des pressions. Pour réduire la pression des agences juridiques, Meta, YouTube et d’autres géants de la technologie bloquent les chaînes, les applications et les sites Web soutenus par la Russie.

Cependant, les médias sociaux sont occupés à bloquer et à restreindre les chaînes soutenues par la Russie. Alors que la Russie est également occupée à les bloquer. C’est une guerre sans fin, et il est peu probable que les résultats soient de bon augure.