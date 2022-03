Google a désactivé les fonctionnalités de Maps pour protéger les citoyens ukrainiens

Un chercheur du renseignement open source (OSINT) dit avoir remarqué les premiers signes de l’attaque russe, remontant à jeudi dernier, grâce à quelques « embouteillages » signalés à la frontière par Google Maps.

Google se mobilise également en faveur des civils ukrainiens. Le géant de la technologie a temporairement désactivé les fonctionnalités de trafic en temps réel proposées par Google Maps afin de protéger les utilisateurs lors de l’invasion de la Russie. En effet, selon les experts, les données collectées par le service Google pourraient offrir des informations importantes sur la présence de rassemblements de personnes. Un chercheur du renseignement open source (OSINT) dit avoir remarqué les premiers signes de l’attaque russe, remontant à jeudi dernier, grâce à quelques « embouteillages » signalés à la frontière par Google Maps.

Jerry Lewis, professeur au Middlebury Institute et expert de l’OSINT, estime également que les fonctionnalités de Google peuvent s’avérer incroyablement utiles en temps de guerre. « Je pense que nous avons été les premiers à voir l’invasion », a-t-il déclaré à Motherboard. « Et nous l’avons vu dans une application de trafic. » Ainsi, après une confrontation avec les autorités ukrainiennes, Google a décidé de désactiver les données et les fonctionnalités de Maps pour protéger les utilisateurs locaux. Cela ne signifie pas que les informations sur le trafic ne seront pas disponibles. La société affirme que les nouvelles de ce type seront disponibles pour ceux qui utilisent le mode « Route » lors de la navigation. On ne sait toujours pas si c’est la première fois que Google désactive ses services pour des raisons de guerre.

Bien sûr, ce n’est pas la seule application qui peut révéler des informations précieuses à des fins de guerre. En 2017, l’application de fitness Strava, dans le but de surveiller les activités des utilisateurs, a révélé par erreur l’emplacement de certaines bases militaires américaines. L’application a même enregistré les itinéraires des militaires. Pendant la guerre en Irak, les options de géolocalisation de Snapchat ont été utilisées pour collecter des images et des vidéos des territoires touchés. En général, la publication d’informations sur les réseaux sociaux et les applications, tant textuelles qu’audiovisuelles, devient un outil d’une grande importance pour les chercheurs, les journalistes et les diffuseurs de l’OSINT. « Je pense que les grandes entreprises de données ne veulent souvent pas dire exactement à quel point leurs données peuvent être utiles », a déclaré le professeur Jerry Lewis.

Comment l’Ukraine reçoit des dons de crypto-monnaie

L’initiative de Google n’est qu’un exemple de la façon dont les nouvelles technologies sont des « armes de guerre ». On pourrait aussi parler de Twitter et Facebook, actuellement bloqués en Russie, car ils favorisent la diffusion de « mauvaises informations » qui vont à l’encontre des directives gouvernementales.