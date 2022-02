Les œufs cultivés en laboratoire peuvent nous faire dire adieu aux élevages de poulets

Une startup finlandaise qui produit des blancs d’œufs sans poules vise cela, sans faire souffrir les animaux et en réduisant l’énorme impact environnemental des fermes.

Produire des œufs en laboratoire, sans poules et sans causer de souffrance aux animaux, en réduisant l’énorme impact environnemental de l’agriculture intensive. C’est l’objectif d’Onego bio, une startup finlandaise capable de synthétiser des molécules protéiques complexes telles que l’ovalbumine, la protéine présente dans le blanc d’œuf, grâce à un procédé appelé fermentation de précision.

En d’autres termes, comme pour certaines viandes synthétiques, les blancs d’œufs sont l’œuvre de Trichoderma reesei, un micro-organisme convenablement modifié pour synthétiser l’ovalbumine, qui est ensuite collectée et utilisée pour l’industrie alimentaire comme complément protéique. L’albumine d’œuf produite avec cette technologie est identique à celle que l’on trouve dans les œufs de poule normaux et peut être utilisée exactement de la même manière pour la préparation de bonbons, de pâtisseries et de mousses, conférant aux aliments les propriétés nutritionnelles de l’œuf.

Le projet a levé dix millions d’euros de financement pour la commercialisation de la technologie de production de blanc d’œuf au moyen de l’agriculture cellulaire. Onego bio va désormais se concentrer sur la réalisation de sa production pilote en Finlande et l’obtention des autorisations commerciales nécessaires pour son premier produit, la poudre de bioalbumine sans animaux. Le produit sera commercialisé pour la première fois aux États-Unis, où le paysage réglementaire permet une entrée plus rapide sur le marché.

La technologie aurait non seulement un impact positif sur les problèmes environnementaux, mais elle réduirait également l’exposition aux antibiotiques et contribuerait à la santé mondiale, tout en empêchant le transfert de maladies infectieuses des animaux aux humains, comme la grippe aviaire. « La technologie a le potentiel de fournir un bioalbum à l’échelle industrielle, à un prix compétitif par rapport à la production d’œufs conventionnels, avec des implications importantes pour l’environnement et le bien-être animal – estime l’entreprise -. LLa demande de protéines de blanc d’œuf sans animaux augmentera à l’échelle mondiale, car l’élevage intensif entraîne de nombreux risques environnementaux, tels que la surexploitation des terres, les émissions de gaz à effet de serre, la pénurie d’eau et le risque de pandémies.« .