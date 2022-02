Le patch KB5010414 masque accidentellement le menu de démarrage

La mise à jour mensuelle de février, KB5010414, ne semble pas non plus sans problèmes. Certains utilisateurs signalent des problèmes via le hub de commentaires. Ces utilisateurs affirment qu’après avoir installé la mise à jour, leur menu Démarrer commence à se comporter de manière étrange.

Bien que le menu Démarrer ne soit pas aussi flexible dans Windows 11, il permet toujours aux utilisateurs d’accéder rapidement aux applications installées. Le menu Démarrer n’échoue pas dans la mise à jour KB5010414 de Windows 11, mais les utilisateurs ont signalé que le menu se masque automatiquement lorsqu’ils survolent les icônes épinglées à la barre des tâches.

La mise à jour KB5010414 a un problème, mais ce n’est pas un bogue

Selon les responsables de Microsoft, il ne s’agit pas d’un « Erreur ». En fait, c’est une caractéristique de conception. À partir de KB5010414, la zone du widget Windows 11 est désormais épinglée sur le côté gauche de la barre des tâches et peut être lancée lorsque l’icône est survolée avec la souris. Cela semble provoquer un conflit où Start s’ouvre puis se ferme immédiatement.

Apparemment, le menu Démarrer se ferme dès que le curseur se rapproche du côté gauche de la barre des tâches, même lorsque les utilisateurs n’essaient pas d’interagir avec la zone du widget.

« C’est parce que si le curseur survole l’icône des widgets, il ferme le menu d’accueil car il pense que vous voulez ouvrir le menu des widgets, il devrait simplement fermer le menu d’accueil lorsque le menu des widgets est ouvert », a noté un utilisateur dans le Feedback Hub et il existe des rapports similaires sur les réseaux sociaux.

En réponse au message de commentaire, Microsoft a publié la déclaration suivante :

Nous y travaillons, mais nous pensons que le survol de l’icône du widget lors du déplacement de la souris peut en être la cause. Nous vous recommandons de l’éviter soigneusement lorsque vous déplacez la souris dans le menu Démarrer comme solution de contournement pour le moment.

Dans un autre article, Microsoft a confirmé qu’il avait apporté des modifications aux versions d’aperçu pour résoudre un problème où le menu Démarrer s’ouvre puis se ferme lorsque le curseur est déplacé.

Le correctif KB5010414 cause des problèmes avec le menu Démarrer

Il semble que la nouvelle mise à jour de Windows 11 ne cause pas seulement des problèmes dans le menu Démarrer. Certains utilisateurs ont également rencontré des problèmes avec la barre des tâches qui ne se charge pas ou qui apparaît vide.

« Après l’installation de KB5010414, plusieurs applications ont commencé à couvrir la barre des tâches lorsqu’elles étaient maximisées (Chrome, Teams, Edge). Les applications MS Office ne couvraient pas la barre des tâches, mais le bas de ces applications était caché derrière la barre des tâches. »écrit un utilisateur sur le forum.