Les GPU AMD Radeon RX 6500 XT se vendent brièvement en dessous du PDSF en Europe

Pourquoi c’est important : lorsque AMD a lancé la Radeon RX 6500 XT plus tôt cette année, cela n’a pas vraiment suscité l’intérêt des joueurs occasionnels à la recherche d’un GPU d’entrée de gamme pour les jeux en 1080p. Maintenant que les prix ont baissé et que le RTX 3050 de Nvidia ne peut être trouvé qu’en petites quantités bien au-dessus de son PDSF, le RX 6500 XT pourrait se retrouver dans de nombreux autres PC.

Le marché des GPU est un cauchemar depuis environ deux ans, mais les choses semblent au moins aller dans la bonne direction. La disponibilité s’est considérablement améliorée et une baisse de la rentabilité de l’exploitation minière fait lentement baisser les prix, en particulier pour les cartes graphiques bas de gamme.

Les gens de Tom’s Hardware ont fait des repérages pour les GPU qui étaient proposés le week-end dernier et leurs découvertes sont encourageantes pour les personnes qui attendaient de passer à une carte graphique plus moderne à un prix plus acceptable.

Il semble que le détaillant allemand Mindfactory ait proposé une offre spéciale pour les cartes graphiques AMD (entre autres), dont certaines se sont vendues en dessous du PDSF dimanche. Environ 70 modèles ASRock ITX étaient proposés au prix de 199 € (y compris la TVA de 19 %), et la plupart d’entre eux ont été achetés avant que le prix n’atteigne 259 €.

Cela dit, certains modèles sont encore en vente à des prix proches du PDSF de 209 €. Par exemple, les variantes ASRock Phantom Gaming D OC et Powercolor Fighter du 6500 XT sont cotées à 229 € au moment d’écrire ces lignes. Le MSI Radeon RX 6500 XT Mech peut être acheté pour 235 €, tandis que les modèles Sapphire Pulse Gaming et XFX Black Gaming coûtent 239 €.

Alors que le RX 6500 XT est un produit où AMD a trop sacrifié pour réduire les coûts, le voir à un prix si bas donne une lueur d’espoir que cette tendance pourrait s’appliquer aux GPU haut de gamme dans les mois à venir.