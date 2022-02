Les produits d’entretien ménager peuvent polluer comme une rue passante

Des molécules telles que le limonène et d’autres ingrédients détergents peuvent réagir avec l’ozone, se transformant en peroxydes et autres substances dangereuses pour la santé.

Les produits de nettoyage ménagers peuvent générer de la pollution atmosphérique, mais les preuves scientifiques montrant ce qui se passe lors du lavage des surfaces et des sols n’ont pas toujours été réelles ou détaillées. Une nouvelle étude, destinée à révéler, minute par minute, quelles particules polluantes sont émises, s’est pourtant penchée sur l’ensemble du processus »dans des conditions intérieures réalistesDit Philip Stevens, chimiste atmosphérique de l’Université de l’Indiana et co-auteur de l’étude publiée dans Avance scientifique.

Limonène et terpènes

Une molécule préoccupante est le limonène, un ingrédient couramment ajouté aux nettoyants et polis pour meubles pour aider à éliminer l’huile et la graisse. La molécule parfumée au citron réagit facilement avec l’ozone, un polluant externe qui est le principal ingrédient du smog. Ainsi, lorsque l’ozone se diffuse dans les bâtiments, il réagit avec le limonène et des molécules similaires appelées monoterpènes, les transformant en peroxydes, alcools et autres molécules dangereuses qui se propagent dans l’air. De petites particules peuvent se loger profondément dans les poumons, irriter les cellules et, à une exposition suffisamment élevée, peuvent causer des problèmes de santé, comme l’asthme. Chez les personnes vulnérables, la pollution atmosphérique particulaire peut provoquer des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.

Je les étudie dans des conditions internes réelles

Les chercheurs ont emmené leurs outils de laboratoire dans une pièce avec un volume d’air de 50 mètres cubes, soit environ la moitié de la taille d’un conteneur de semi-remorque, pour surveiller les molécules et les particules dans l’air pendant 90 minutes après le lavage des sols pendant 12-14 minutes avec un nettoyant à base de terpènes.

Les particules inférieures à un demi-micron, la taille qu’une personne respirerait lors du nettoyage, seraient en moyenne de 1 à 10 milliards par minute, l’équivalent des émissions du trafic automobile sur une route très fréquentée dans une ville américaine ou européenne typique. Et à peu près l’équivalent de ceux émis lorsque nous cuisinons sur une cuisinière à gaz ou allumons une bougie, rapportent des chercheurs qui ont également détecté la présence de molécules à vie courte, comme l’hydroxyle hydroperoxyle, et d’autres particules pouvant se former par les réactions entre les monoterpènes et l’ozone. . « La rapidité avec laquelle ces réactions se produisent à l’intérieur est surprenante » a déclaré la co-auteure Colleen Rosales, boursière postdoctorale à l’Université de Californie à Davis.

Selon les chercheurs, maintenir les niveaux d’ozone en dessous d’une partie par milliard en réduisant la ventilation ou en utilisant des filtres à air à charbon actif aiderait à réduire la formation de particules. Il serait donc préférable de faire le ménage le matin ou le soir lorsque les niveaux d’ozone ont tendance à être plus bas et d’éviter les produits contenant du limonène ou d’autres types de terpènes.