Gabe Newell dit que 50% des transactions Bitcoin étaient frauduleuses lorsque Steam a accepté la crypto

En bref : Vous vous souvenez quand Steam a accepté le Bitcoin comme moyen de paiement ? Vous serez pardonné si cela vous a échappé : ce n’était qu’une partie de la plate-forme d’avril 2016 à décembre 2017, date à laquelle elle a été supprimée pour ce que Valve a appelé des « frais élevés ». Maintenant, le patron Gabe Newell a expliqué pourquoi la société s’est débarrassée de la crypto, ainsi que des jeux basés sur la NFT et la blockchain.

Dans une interview avec PC Gamer, Newell a clairement indiqué qu’il n’était pas le plus grand fan de l’intégration de la crypto-monnaie dans Steam. « Le problème est que beaucoup d’acteurs qui se trouvent dans cet espace ne sont pas des personnes que vous souhaitez interagir avec vos clients », a déclaré Newell. « Nous avons eu des problèmes lorsque nous avons commencé à accepter les crypto-monnaies comme option de paiement. 50 % de ces transactions étaient frauduleuses, ce qui est un nombre ahurissant. C’étaient des clients que nous ne voulions pas avoir. »

Un autre problème que Newell a avec l’utilisation des monnaies numériques, celui qui a longtemps été cité comme leur plus grand inconvénient, est la valeur fluctuante, qu’il a décrite comme un « cauchemar complet » pour Valve.

Lorsque Steam a commencé à accepter les paiements Bitcoin, le plan prévoyait que les utilisateurs soient facturés aux prix en devise locale en fonction de leur région, puis le processeur de paiement convertirait ce montant en Bitcoin en fonction d’un taux de change quotidien. Valve a déclaré que cela signifiait que le prix d’achat du produit ne changerait pas.

Les paiements Bitcoin arrivent bientôt sur Steam, ils utiliseront les prix en devise locale et seront convertis lors du paiement. pic.twitter.com/zSZ3ueVIEU — SteamDB (@SteamDB) 21 avril 2016

La valeur en constante évolution était l’une des nombreuses raisons pour lesquelles Valve a abandonné son support Bitcoin. Un autre problème était les frais de transaction, dont certains avaient atteint environ 20 $ au moment où il a suspendu l’option BTC en décembre 2017.

Ailleurs, Newell a mis le doigt sur la tête avec son opinion sur l’afflux de jeux NFT et blockchain. « Il y a beaucoup de technologies vraiment intéressantes dans les blockchains et comment faire un grand livre distribué, [but] Je pense que les gens n’ont pas compris pourquoi vous avez réellement besoin d’un grand livre distribué », a-t-il déclaré.

« Il y a une différence entre ce que cela devrait être et ce qu’il est réellement actuellement dans le monde réel. Et c’est en quelque sorte là où nous en étions avec les trucs NFT basés sur la blockchain : une grande partie escroquait les clients. Et nous étions comme, « Ouais, ce n’est pas ce que nous voulons faire, nous ne voulons pas permettre à un grand nombre de nos clients de se faire avoir », c’est donc ce qui a motivé cette décision. presque toujours ce que notre expérience a été. »

Valve n’est peut-être pas un grand fan, mais de plus en plus d’entreprises font pression pour que des crypto-monnaies, des réseaux de chaînes de blocs et des jetons non fongibles soient ajoutés aux jeux. L’échange de crypto FTX essaie de faciliter cela avec sa nouvelle unité FTX Gaming, une plate-forme «crypto-as-a-service» que les sociétés de jeux peuvent utiliser pour lancer des jetons et prendre en charge les NFT dans les titres.