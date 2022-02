La Russie a bloqué l’accès à Twitter et Facebook

« Nous sommes conscients que Twitter est restreint pour certaines personnes en Russie et nous nous efforçons de maintenir notre service sûr et accessible », a déclaré Twitter dans un communiqué officiel.

Au troisième jour de la guerre en Ukraine, Twitter a cessé de fonctionner en Russie dans ce qui semble être une tentative apparente du gouvernement de limiter le flux d’informations liées au conflit, en particulier avec le début des manifestations pacifistes internes, durement calmées par les forces de l’ordre. Cette hypothèse a été propagée par le groupe de surveillance Internet NetBlocks, qui depuis samedi matin dernier a découvert des connexions défaillantes ou sévèrement limitées entre tous les principaux fournisseurs de télécommunications russes, dont Rostelecom, MTS, Beeline et MegaFon. Il est toujours possible d’accéder à Twitter en Russie via les services VPN, mais dans une mesure limitée.

Des journalistes sur place ont également confirmé le blocage de Twitter en Russie : un journaliste de la BBC a affirmé avoir réussi à publier un message, mais seulement après un certain temps, qualifiant le service de « sévèrement limité ». Twitter n’est pas le seul réseau social à avoir été bloqué en Russie. Facebook a également été fortement restreint vendredi, surtout après que la plateforme a décidé de supprimer les comptes de quatre organisations de communication appartenant à l’État. Un geste interprété par le gouvernement russe comme « une violation des droits et libertés des citoyens russes », comme le rapporte The Verge.

« Nous sommes conscients que Twitter est restreint pour certaines personnes en Russie et nous nous efforçons de maintenir notre service sûr et accessible », a déclaré Twitter dans un communiqué officiel. « Nous pensons que les gens devraient avoir un accès gratuit et ouvert à Internet, ce qui est particulièrement important en temps de crise », a ajouté le compte officiel Twitter Public Policy.

Le 24 février, jour où le conflit russo-ukrainien a éclaté, Twitter a suspendu de nombreux comptes de chercheurs du renseignement open source, engagés à diffuser des images, informations et vidéos depuis les territoires concernés. On pensait initialement qu’il s’agissait d’une campagne de reportage coordonnée basée en Russie, mais la porte-parole de Twitter, Elizabeth Busby, a déclaré plus tard qu’il s’agissait d’une erreur. En fait, dans les heures qui ont suivi, tous les comptes suspendus ont été restaurés.