Microsoft est en pourparlers préliminaires pour une suite de Fallout New Vegas

Pourquoi c’est important: Lorsque Microsoft a acquis la propriété Fallout via la fusion Zenimax (Bethesda), beaucoup ont presque immédiatement commencé à fantasmer sur le fait de donner à l’acquisition précédente Obsidian une autre chance à la franchise. Des commentaires récents sur un podcast indiquent que le rêve devient possible.

Au cours de l’épisode de cette semaine du podcast GrubbSnax de GiantBomb, Jeff Grubb de VentureBeat a déclaré que, selon ses sources, les gens de Microsoft ont entamé des discussions très précoces mentionnant le développeur Obsidian et une suite du RPG 2010 Fallout New Vegas. Tout ce qui sortira de ces discussions serait dans des années, car Obsidian a déjà d’autres projets dans son assiette, mais cela pourrait remettre la franchise Fallout entre les mains de certains de ses créateurs originaux.

La franchise Fallout est principalement connue pour les jeux produits par Bethesda : Fallout 3, Fallout 4 et Fallout 76. Certains des développeurs qui ont travaillé sur les premiers Fallout et Fallout 2 aux Black Isle Studios ont ensuite aidé à former Obsidian Entertainment, qui a publié Fallout New Vegas – toujours une entrée très appréciée dans la série. Obsidian et Bethesda sont désormais sous l’égide de Microsoft, ce qui rend un suivi plus possible que jamais.

Un autre studio de RPG acquis par Microsoft, inXile Entertainment, a passé ces dernières années à travailler sur les suites de Wasteland, dont le premier Fallout était le successeur spirituel. L’actuel responsable d’inXile a travaillé sur les deux franchises au fil des ans.

La perspective d’un Fallout 5 ou d’un New Vegas 2 est sans doute très loin de se concrétiser. Bethesda est occupée à la fois avec Starfield et The Elder Scrolls VI. Obsidian a The Outer Worlds 2 et Avowed en cours de développement, donc son assiette est pleine. Cela laisse inXile, mais il a un projet non annoncé qu’il construit sur Unreal Engine 5.

Cela dit, si les sources de Grubb sont correctes, Redmond envisage au moins de confier les rênes de Fallout à des studios en dehors de Bethesda. Et Obsidian vivrait sûrement un autre coup à New Vegas puisque The Outer Worlds était en quelque sorte un hommage à ce travail stellaire.