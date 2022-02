Les personnes âgées avec un chien ont deux fois moins de risques d’être handicapées (mais les chats n’aident pas)

Une analyse des données sur le handicap et la possession d’un animal de compagnie a révélé que les personnes âgées avec un chien courent beaucoup moins de risques de handicap. Ici parce que.

Avoir un chien à un âge avancé réduit considérablement le risque de développer des handicaps et améliore la qualité de vie. L’effet protecteur déterminé par « Fido » est encore plus important si vous vous entraînez régulièrement. Avoir un chat, en revanche, n’apporte aucun avantage de ce point de vue précis. Bien que la possession d’un chien puisse offrir un avantage significatif contre l’invalidité, la nouvelle étude n’a trouvé aucun effet positif statistiquement significatif sur la mortalité comme cela avait été constaté dans les enquêtes précédentes.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques japonais de l’équipe de recherche sur la participation sociale et la santé communautaire de l’Institut métropolitain de gérontologie de Tokyo a déterminé qu’avoir un chien âgé réduit le risque d’invalidité, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Melbourne Institute of Applied Economic and and Recherche sociale de l’Université de Melbourne et de la Faculté de nutrition de l’Université de nutrition de Kagawa. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Yu Taniguchi, membre de l’Institut national d’études environnementales de Tsukuba, sont parvenus à leurs conclusions après avoir impliqué plus de 11 200 citoyens japonais âgés de 65 à 84 ans dans une étude ad hoc.

Le professeur Taniguchi et ses collègues ont soumis une série de questionnaires aux volontaires entre juin 2016 et janvier 2020, à travers lesquels ils ont collecté des informations démographiques, sociales et de santé (telles que des handicaps potentiels) et sur la possession d’animaux de compagnie (chiens et chats). Ils ont ensuite croisé ces données avec celles sur la survenue d’invalidité contenues dans les bases de données du système d’assurance japonais et les registres de mortalité toutes causes. Au cours de la période de suivi de l’étude, qui a duré 3,5 ans, il a été constaté que 17,1 % de l’échantillon ont développé des handicaps et 5,2 % ont perdu la vie. En comparant toutes ces informations – par le biais d’une analyse de régression logistique – il est apparu que les propriétaires de chiens avaient environ la moitié du risque de développer un handicap (Odds Ratio = 0,54 IC 95 % : 0,37-0,79). Le bénéfice est resté évident même en tenant compte des facteurs sociodémographiques liés au handicap tels que l’état matrimonial, la présence de maladies chroniques, le temps passé à l’extérieur, etc. La réduction du risque était encore plus importante chez ceux qui faisaient de l’exercice régulièrement. Cependant, aucun bénéfice n’a été observé pour les propriétaires de chats.

Alors pourquoi les propriétaires de chiens ont-ils un risque réduit d’invalidité ? La raison, facile à comprendre, réside dans le fait qu’avoir un chien, c’est aussi le promener plusieurs fois par jour, une activité qui augmente la quantité d’exercice physique nécessaire pour se protéger des méfaits d’une vie sédentaire. En d’autres termes, les propriétaires de chiens sont plus susceptibles de respecter les directives en matière d’activité physique établies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Malgré l’effet anti-invalidité, les données japonaises n’ont trouvé aucun avantage en termes de mortalité, comme en témoignent d’autres recherches. Les détails de l’étude « Preuve que la possession d’un chien protège contre l’apparition d’un handicap dans une population japonaise âgée vivant dans la communauté » ont été publiés dans la revue scientifique PloS ONE.