Twitter a suspendu certains comptes qui publiaient des informations sur l’invasion de l’Ukraine

Alors que le conflit entre la Russie et l’Ukraine s’intensifiait, Twitter s’est rempli de vidéos et de publications sur ce qui se passe dans les territoires touchés. Tout cela, cependant, pendant quelques heures, car de nombreux comptes impliqués dans la diffusion d’informations sur le conflit ont été suspendus de la plateforme. Plus précisément, il s’agit de récits de chercheurs spécialisés dans les informations de renseignement open source (OSINT). Parmi eux se trouve Kyle Glen, dont le compte a été suspendu pendant 12 heures à compter de la nuit du 22 février. L’analyste de la sécurité Oliver Alexander a également déclaré avoir été bloqué deux fois en 24 heures.

Aric Toler, directeur de la recherche et de la formation chez Bellingcat, a déclaré à The Verge que les suspensions touchaient le plus les comptes anglophones. Cependant, cette situation ne concerne pas seulement les réalités anglophones, mais aussi les réalités françaises, espagnoles et brésiliennes, comme le démontrent les cas analogues de Neurone Intelligence, Mundo en Conflicto et Notícias e Guerras.

La situation a incité les comptes impliqués à penser qu’il s’agissait d’un rapport de masse visant à désactiver les comptes OSINT lors de l’invasion russe. Cependant, dans un communiqué, la porte-parole de Twitter, Elizabeth Busby, a déclaré qu’il s’agissait d’une erreur et non d’une campagne coordonnée. « Nous avons surveillé de manière proactive les récits émergents qui violent nos politiques et, dans ce cas, nous avons pris par erreur des mesures d’application sur un certain nombre de comptes », a déclaré Busby. « Nous examinons rapidement ces actions et avons déjà restauré de manière proactive l’accès à un certain nombre de comptes concernés. Les affirmations selon lesquelles les erreurs étaient une campagne coordonnée de robots ou le résultat de rapports de masse ne sont pas exactes. »

Normalement, la politique de Twitter prévoit la suspension des comptes dont le contenu contient des informations altérées, manipulées ou trompeuses, ce qui peut affecter la sécurité publique. Mais aucun des comptes concernés pendant ces heures ne semble entrer dans la catégorie. Il peut arriver que de petits comptes non anglophones soient touchés à tort, car « les modérateurs de Twitter n’ont pas la même maîtrise de la langue dans ces cas », a déclaré Aric Toler. «Mais il y a aussi beaucoup de gens ici qui tweetent en anglais, certains assez gros comptes avec des dizaines de milliers de followers sont touchés. C’est un peu étrange ».

Il est également vrai que Twitter a réagi rapidement, rétablissant les différents comptes bloqués par erreur. De plus, comme Toler lui-même l’a admis, si quelque chose est perdu sur Twitter, il pourra toujours se propager à travers d’autres réseaux sociaux et applications. Cependant, des inquiétudes subsistent quant à ce qui s’est passé, étant donné que par le passé, à l’occasion de l’annexion de la Crimée en 2014, la Russie a utilisé les réseaux sociaux pour « promouvoir de faux récits », rapporte The Verge.