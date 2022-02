Elon Musk perd son statut de seule personne valant plus de 200 milliards de dollars

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Elon Musk est peut-être encore l’individu le plus riche du monde, mais il vient de perdre un titre : le patron de Tesla n’est plus le seul à posséder une fortune de plus de 200 milliards de dollars. Musk vaut toujours environ 199 milliards de dollars, ce qui est impressionnant pour quelqu’un dont la valeur a chuté de 140 milliards de dollars en seulement quatre mois.

Au début de la semaine, Musk était la seule personne de l’indice des milliardaires de Bloomberg dont la richesse dépassait 200 milliards de dollars. Mais la baisse mondiale des marchés boursiers provoquée par la crise russo-ukrainienne a vu les actions de Tesla chuter pendant quatre jours consécutifs, faisant chuter sa fortune à 199 milliards de dollars.

Cela signifie que Musk a vu sa fortune chuter de 71,7 milliards de dollars cette année, plus que les trois personnes les plus riches réunies, écrit Bloomberg. Mais c’est une somme dérisoire si vous la comparez à sa richesse le 4 novembre, le jour où les actions de Tesla ont atteint un niveau record. Musk valait 340,4 milliards de dollars à ce moment-là, soit 140 milliards de dollars de plus qu’il ne vaut aujourd’hui. Le cours de l’action a rapidement chuté quelques jours plus tard lorsque le PDG a demandé à ses abonnés Twitter s’il devait vendre une participation de 10 % dans Tesla ; ils ont approuvé, bien que la plupart des gens pensent qu’il les aurait vendus quel que soit le résultat. Cela a fait chuter sa valeur nette de 35 milliards de dollars.

Musk, qui a longtemps été critiqué pour ne pas avoir payé sa juste part d’impôts, a déclaré en décembre qu’il paierait plus de 11 milliards de dollars d’impôts cette année, plus que n’importe quel Américain de l’histoire.

La seule autre personne dont la richesse a dépassé la barre des 200 milliards de dollars est Jeff Bezos. Il a dépassé ce point en avril dernier et sa fortune est restée à peu près au même niveau pendant la majeure partie de l’année, mais elle est tombée en dessous du cap en décembre et n’est pas revenue au-dessus depuis. Il est actuellement la deuxième personne la plus riche du monde avec une fortune de 169 milliards de dollars.

Musk a fait la une des journaux à plusieurs reprises au cours des deux dernières semaines. Il a comparé le Premier ministre canadien Justin Trudeau à Adolf Hitler et a révélé que Tesla s’efforçait d’intégrer les jeux Steam à ses véhicules.