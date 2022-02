Éviter les fuites de méthane pourrait approvisionner l’Europe en gaz pendant un an

C’est ce qu’indiquent les données du dernier rapport de l’AIE qui a fourni une nouvelle estimation des pertes mondiales de méthane du secteur de l’énergie : « Près de 70 % de plus que ce qui est officiellement rapporté ».

Le méthane au centre de l’attention pour les augmentations folles des prix mais aussi pour les énormes pertes de ce gaz à effet de serre dans l’atmosphère lors des opérations industrielles d’extraction, de transport, de stockage et de distribution : c’est ce que souligne l’Agence internationale de l’énergie (AIE), soulignant comment les émissions mondiales de méthane du secteur de l’énergie sont près de 70 % supérieures à ce qui est officiellement déclaré par les gouvernements nationaux.

Le secteur de l’énergie, notamment, représente 40 % des émissions de méthane dues à l’activité humaine, qui ont augmenté d’un peu plus de 5 % en 2021. »Mais que se passerait-il si toutes les pertes annuelles des exploitations de combustibles fossiles étaient capturées et vendueset – explique l’AIE -, les marchés du gaz naturel seraient approvisionnés en 180 milliards de mètres cubes supplémentaires en 2021« Ce qui équivaut à tout le méthane utilisé au niveau européen en 12 mois. En conséquence, en réduisant ces pertes des opérations pétrolières et gazières à une intensité d’émission égale à celle de la Norvège, qui est le pays le moins impactant au monde, les émissions de méthane diminueraient de plus de 90 %, avec un effet sur le court terme. le réchauffement climatique et l’amélioration de la qualité de l’air.

Méthane et changement climatique

En effet, le méthane (CH4), responsable d’environ 30% de l’augmentation des températures mondiales de la révolution industrielle à aujourd’hui, est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le dioxyde de carbone (CO2) pour retenir l’énergie thermique dans l’atmosphère, même si il a une durée de vie atmosphérique plus courte, donc une réduction rapide et soutenue des pertes atténuerait rapidement le changement climatique et aiderait à atteindre plus facilement les objectifs de 2030.

La nouvelle analyse, en tant que mise à jour 2022 de l’AIE Traqueur mondial de méthaneintervient à l’un des moments les plus délicats de la crise du gaz, où la Russie pourrait décider de rationner encore plus de méthane destiné à l’Europe en réponse aux sanctions imposées par l’Union en coordination avec les États-Unis et le Royaume-Uni et, en particulier , suite à la décision de Berlin de geler le projet Nord Stream 2, le nouveau gazoduc qui passe sous la mer Baltique en contournant l’Ukraine, reliant la Russie à l’Allemagne.

Des mouvements qui risquent d’augmenter encore le coût du méthane par le plus grand fournisseur d’Europe. « Aux prix élevés du gaz naturel d’aujourd’hui, presque toutes les émissions provenant des opérations de pétrole et de méthane dans le monde pourraient être évitées sans coût net. – a déclaré le directeur exécutif de l’IEA Fatih Birol -. L’Agence internationale de l’énergie est un défenseur de longue date d’une action plus forte pour réduire les émissions de méthane. Une partie essentielle de ces efforts est la transparence sur la taille et la localisation des émissions, c’est pourquoi la sous-estimation massive révélée par notre Global Methane Tracker est si alarmante.« .

Pertes de méthane dans les différents pays

Émissions totales de méthane et intensité des émissions dans divers pays producteurs / AIE

L’intensité des émissions de méthane provenant de l’exploitation des combustibles fossiles varie considérablement d’un pays à l’autre : la Norvège et les Pays-Bas ont les intensités les plus faibles, tout comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Le Turkménistan et le Venezuela, en revanche, ont les plus fortes intensités, bien qu’en termes absolus, ce soient la Russie et les États-Unis qui aient les déchets les plus importants.

L’utilisation des satellites a considérablement accru la connaissance mondiale des sources d’émission et l’AIE Traqueur mondial de méthane intègre les dernières données satellitaires et d’autres campagnes de mesure, bien que les régions équatoriales et certaines zones du nord, y compris les principaux sites de production de pétrole et de gaz russes, restent encore non couvertes par la surveillance.

« L’incertitude sur les niveaux d’émission ne devrait pas être une raison pour retarder l’action sur le méthane – conclut l’AIE -. Des réductions importantes peuvent être réalisées avec des technologies connues et des politiques éprouvées qui se sont avérées efficaces, en particulier dans les régions où ces politiques pourraient avoir le plus grand impact« .