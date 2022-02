Une pénurie de travailleurs qualifiés à Taïwan pourrait exacerber la pénurie de puces

Dans le contexte : il semble qu’un autre facteur ait rejoint la liste des « raisons pour lesquelles la pénurie de puces semble sans fin ». Celui-ci est assez simple : il n’y a pas assez de personnes qualifiées pour combler les lacunes en matière d’emploi dans l’industrie des semi-conducteurs de Taiwan.

En plus de l’énorme écart entre l’offre et la demande provoqué par la pandémie, les problèmes de pénurie de puces ont été exacerbés par (respiration profonde) les prix élevés de la cryptomonnaie, la réduction de la production de silicium, une pénurie de feuilles de cuivre, un manque de composants, des retards d’expédition, une perturbation de l’aluminium , sécheresses, fermetures, et plus encore.

Nous avions déjà entendu dire que les fabricants de puces et les fabricants d’électronique avaient rencontré un autre problème : il n’y a pas assez de travailleurs qualifiés pour combler les postes requis. Aujourd’hui, Nikkei Asia rapporte que ce problème est particulièrement répandu à Taïwan, siège de TSMC et où sont fabriquées 90 % des puces les plus avancées au monde. La publication écrit que le besoin de plus de talents en ingénierie augmente à mesure que le bassin de diplômés se rétrécit.

Taïwan, qui compte 23,4 millions d’habitants, comptait plus de 30 000 postes vacants liés aux puces au quatrième trimestre 2022, en hausse de 77 % par rapport au deuxième trimestre 2020. L’industrie du pays comptait plus de 290 000 employés à la fin de l’année dernière, contre 225 000 deux ans précédemment.

Dans le même temps, les diplômés STEM de Taïwan sont tombés à 92 000 en 2019 contre 116 000 en 2011. De plus, les taux de mortalité dans le pays ont dépassé les taux de natalité ces dernières années, ce qui a entraîné une baisse de la population.

Il y a plus de 2 000 emplois actuellement ouverts à Taïwan dans des sociétés de puces américaines et locales. « La pénurie de talents dans les puces haut de gamme posera des défis pour le développement global de l’industrie des semi-conducteurs à l’avenir », a déclaré Tsai Ming-kai, président de MediaTek.

Bien que ce soit une bonne nouvelle pour les diplômés taïwanais qui sont à la recherche d’un emploi et peuvent toucher des salaires énormes, c’est encore un autre problème sur la longue liste des problèmes qui prolongent la crise des puces.