Activision a retardé le jeu Call of Duty de l’année prochaine

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Pour la première fois depuis 2005, Activision rompt le cycle de sortie annuel de Call of Duty en reportant l’entrée premium de 2023 à l’année suivante. Cela donnera non seulement plus de temps à la prochaine suite Modern Warfare 2022 d’Infinity Ward et à Warzone 2 pour s’installer avec les joueurs, mais permettra également à Treyarch d’affiner et de peaufiner l’expérience pour son itération 2024.

L’aspect quantité par rapport à la qualité de la franchise Call of Duty n’a pas vraiment dérangé Activision depuis près de deux décennies, compte tenu du fait que chaque nouvelle version annuelle est en tête du tableau des ventes et rapporte des tonnes d’argent à l’éditeur. Cependant, Jason Schreier de Bloomberg rapporte que l’entrée principale de l’année prochaine est repoussée à 2024.

Bien qu’il soit supposé que le retard pourrait être lié à l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft, Schreier note que ce n’est pas le cas. Ce qui a plutôt conduit à cette décision a été la mauvaise performance de CoD: Vanguard, du moins par rapport aux titres précédents. Bien qu’il s’agisse de la deuxième plus grande sortie de 2021, Vanguard de Sledgehammer Games a enregistré une baisse de 40% des ventes de lancement par rapport à Black Ops Cold War de 2020.

En ce qui concerne l’année en cours, la sortie de la suite MW d’Infinity Ward reste sur la bonne voie, alors qu’il semble que Warzone 2 comblera le vide en 2023. Un total de 11 studios seraient impliqués dans le CoD de cette année qui est construit sur un nouveau moteur, avec un gore plus réaliste et de nouveaux mécanismes comme le brouillage des armes et un système de moralité dans l’entrée principale, tandis que de grands changements dans la formule BR sont à prévoir pour la suite de Warzone.

De plus, alors que l’on peut s’attendre à ce que le prochain titre MW arrive en toute sécurité sur les consoles de dernière génération et de génération actuelle, le Warzone 2 gratuit et l’entrée premium 2024 de Treyarch seront probablement de la génération actuelle uniquement. Espérons que cela signifie, entre autres améliorations, l’ajout d’un curseur FOV pour les joueurs sur console qui demandent depuis longtemps cette fonctionnalité pour rivaliser plus équitablement avec la communauté PC.