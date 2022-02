Les plus jeunes astéroïdes du système solaire ont été découverts : ils n’ont que 270 ans

Au cœur du système solaire, les deux plus jeunes astéroïdes jamais identifiés ont été découverts. PR2 2019 et QR6 2019 n’ont que 270 ans.

La paire d’astéroïdes. Crédit : UC Berkeley / Institut SETI

Les deux plus jeunes astéroïdes du système solaire ont été découverts, avec un âge estimé à seulement 270 ans. C’est une bagatelle d’un point de vue astronomique, d’autant plus que ces « pierres de l’espace » remontent normalement à l’aube de notre système, avec un âge de quelques milliards d’années. Les deux astéroïdes, appelés PR2 2019 et QR6 2019, faisaient partie d’un seul objet parent – probablement une comète – et, lorsqu’ils se sont séparés, ils ont donné naissance à un couple qui fait partie du soi-disant NEA (Near Earth Asteroids) , ou des astéroïdes qui s’approchent de la Terre. Leurs caractéristiques uniques laissent beaucoup de questions ouvertes.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Institut d’astronomie de l’Académie tchèque des sciences (République tchèque), qui a collaboré avec des collègues de l’Observatoire Lowell, du Centre de coordination NEO ESA de Frascati (en République tchèque), a décrit les deux plus jeunes astéroïdes du système solaire. la province de Rome), l’Observatoire d’Arecibo, le Laboratoire lunaire et planétaire de l’Université d’Arizona et de nombreux autres instituts. PR2 2019 et QR6 2019 ont été découverts en 2019 par deux relevés indépendants, Pan-STARRS1 à Hawaï et Catalina Sky Survey en Arizona, mais uniquement grâce à des observations plus récentes – avec le Lowell Discovery Telescope (LDT) de 4,3 mètres – et à la récupération d’al d’autres données d’archives ont permis de déterminer les caractéristiques de ces corps célestes.

Les scientifiques, coordonnés par le Dr Petr Fatka de l’institut astronomique tchèque, grâce aux images capturées par plusieurs télescopes ont pu déterminer comment la lumière du soleil se réfléchit sur leurs surfaces ; cela a permis d’estimer leurs dimensions avec une bonne précision. Selon les calculs, le plus grand des deux a un diamètre d’environ un kilomètre, tandis que l’autre s’arrête à 500 mètres, il est donc d’environ la moitié. Les deux ont une orbite très similaire autour du Soleil et sont à un million de kilomètres l’un de l’autre. Les propriétés de leurs surfaces sont très similaires, ce qui confirme davantage l’origine d’un objet parent commun.

« Grâce aux mesures effectuées avec le LDT, il est clair que PR2 2019 et QR6 2019 proviennent du même objet parent et leur forte similitude orbitale n’est pas accidentelle », a déclaré le professeur Fatka dans un communiqué de presse. Comme l’expliquent les auteurs de l’étude, la plupart des paires d’astéroïdes sont formées par le phénomène de fission rotationnelle, un phénomène qui, en termes simples, provoque la désintégration d’une pierre spatiale en rotation rapide, donnant vie à de nouveaux corps qui « héritent » orbites similaires à celles de l’objet parent. Le jeune âge des deux objets, déterminé par des modèles mathématiques, ne concilie cependant pas avec les propriétés observées.

Selon les astronomes, les caractéristiques de PR2 2019 et QR6 2019 peuvent s’expliquer (en grande partie) si une comète les avait générées, les poussant sur leurs orbites actuelles par le processus de dégazage. Mais cette hypothèse ne suffit pas à régler toute l’histoire. « Aujourd’hui, les corps ne montrent aucun signe d’activité cométaire. Il reste donc un mystère comment ces objets ont pu passer en seulement 300 ans d’un corps parent unique, à des objets actifs jusqu’au couple inactif que nous voyons aujourd’hui », a déclaré le professeur Fatka. Peut-être en saurons-nous plus en 2033, lorsque les deux objets feront un passage rapproché vers la Terre. Les détails de la recherche « Formation récente et activité cométaire probable de la paire d’astéroïdes proches de la Terre 2019 PR2–2019 QR6 » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Monthly Notices de la Royal Astronomical Society.