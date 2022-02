Sony partage la conception du contrôleur PlayStation VR2 et Scene inspirée de la PS5

En un mot : Sony a dévoilé le design de son casque de réalité virtuelle de nouvelle génération, le PlayStation VR2, et le contrôleur PlayStation VR2 Scene qui l’accompagne. Hideaki Nishino, vice-président principal de l’expérience de la plate-forme chez Sony Interactive Entertainment, a déclaré que la conception du casque PS VR2 s’inspirait du look de la famille de produits PS5.

L’ergonomie du casque a fait l’objet de nombreuses réflexions, car Sony souhaite que les utilisateurs se sentent aussi immergés que possible dans leur monde de jeu tout en garantissant un ajustement confortable pour une variété de tailles de tête.

Les nouveaux ajouts au casque de nouvelle génération incluent un cadran de réglage de l’objectif pour régler manuellement la distance entre les yeux de l’utilisateur et l’objectif, un moteur intégré pour le retour d’information du casque et un système de ventilation pour empêcher l’objectif de s’embuer pendant les sessions de jeu intenses.

Même avec les nouvelles fonctionnalités, Sony a réussi à créer un casque avec un design plus fin qui pèse moins que l’original.

Tout comme sur le contrôleur PS5 et DualSense, Sony a également ajouté de minuscules symboles PlayStation aux bandes du PS VR2 – un joli petit Easter-egg, si vous voulez.

Nishino n’a abordé que brièvement les aspects techniques du PS VR5, notant sa capacité à prendre en charge les visuels 4K HDR et son utilisation du suivi de caméra à l’envers. Comme indiqué précédemment, le casque se connectera également aux consoles via un seul cordon pour une utilisation facile.

La PlayStation VR2 n’a pas encore de date de lancement, et nous ne savons pas non plus combien cela coûtera. Cela dit, il est déjà entre les mains des développeurs, alors j’espère que nous aurons plus de détails dans un avenir pas trop lointain.