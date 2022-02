Le Car Thing de Spotify est désormais un véritable appareil grand public

Récapitulatif : Spotify a annoncé en 2019 qu’il testait un lecteur intelligent à commande vocale pour les véhicules. Surnommé Car Thing, le gadget a été développé pour en savoir plus sur les habitudes d’écoute des gens pendant les trajets. Spotify a d’abord entrepris d’essayer Car Thing avec un petit groupe de membres Premium, mais l’a finalement mis à la disposition d’un public plus large sur invitation uniquement. Maintenant, il se lance en tant que produit de consommation complet.

Car Thing permet aux auditeurs de diffuser plus facilement de la musique et des podcasts dans leurs véhicules, en particulier si ledit véhicule est un modèle plus ancien dépourvu d’unité principale stéréo avancée. L’appareil lui-même dispose d’un écran tactile de quatre pouces à côté d’une molette de commande, d’un bouton de retour, d’un bouton de réglage et de quatre boutons de préréglage. Il existe également une gamme de quatre microphones antibruit pour traiter les commandes vocales.

Car Thing se connecte à l’application Spotify sur votre smartphone et utilise son forfait de données Wi-Fi ou mobile. Tant que vous pouvez écouter de la musique depuis votre téléphone sur votre autoradio actuellement, Car Thing devrait fonctionner pour vous. L’appareil nécessite un compte Spotify Premium, les utilisateurs financés par la publicité n’ont donc pas besoin de postuler. Les futures versions de l’appareil intégreront les demandes des premiers testeurs, comme un écran à atténuation automatique et la prise en charge d’une commande vocale « ajouter à la file d’attente ».

Les parties intéressées peuvent récupérer Car Thing de Spotify pour 89,99 $ (soit 10 $ de plus que le PDSF précédemment cité) sur le site Web de Spotify.