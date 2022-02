Vous ne le savez peut-être pas, mais les poissons aussi sont conscients d’eux-mêmes (et se regardent dans le miroir)

Une espèce en particulier, appelée Labroides dimidiatus et plus communément appelée labre nettoyeur, s’est avérée avoir une aptitude marquée à se reconnaître dans le miroir et, littéralement, à s’installer.

Beaucoup auront probablement vu, et peut-être découvert, que certains poissons s’approchent de notre doigt lorsque, par exemple, nous le pressons sur la vitre d’un aquarium. Cependant, tout le monde ne sait pas que certains poissons ne sont pas seulement conscients de ce qui se passe autour d’eux mais sont également conscients de leur propre image dans le miroir, une compétence que les experts appellent l’auto-reconnaissance du miroir (MSR) dans le jargon. Une espèce, en particulier, appelée Labroides dimidiatus et plus communément appelé poisson nettoyeur, il a été démontré qu’il a une forte aptitude à se regarder dans le miroir et, littéralement, à s’installer.

La nouvelle preuve de cette capacité vient d’une expérience récente, qui vient d’être publiée sur Plos Biologie, dans lequel il a été observé que les labres nettoyeurs se comportent de manière similaire à ce que nous, les humains, adoptons lorsque nous voyons quelque chose de mal. Concrètement, dans cette étude, les chercheurs ont utilisé des injections sous-cutanées d’une substance organique pigmentée pour créer de petites taches brunes sur le corps du labra, dans des positions impossibles à voir sans miroir (sur les côtés de la tête et sous la gorge) ., et vérifié la réaction des poissons lorsque les signes pouvaient être vus à travers l’image réfléchie.

Après avoir placé un miroir dans le bassin d’essai, après une première période d’adaptation, le labre a regardé attentivement son corps, identifiant la marque brune et essayant de la gratter. Sur 18 poissons nettoyeurs testés, 17 ont montré ce comportement, soit 94 %.

De plus, pour s’assurer que le labre se reconnaisse vraiment dans le miroir, les chercheurs ont placé les poissons dans des réservoirs adjacents, séparés par du verre transparent, notant qu’aucun labre n’a essayé de frotter les parties du corps cicatrisées en regardant les taches brunes sur les autres spécimens.

« Ce résultat suggère qu’un stimulus visuel écologiquement pertinent sur un autre poisson n’est pas suffisant pour induire le comportement chez les sujets marqués. – a déclaré le professeur Masanori Kohda de la Graduate School of Science de l’Université de la ville d’Osaka, au Japon, qui a coordonné la recherche -. Bien que nous ayons encore beaucoup de travail à faire, notamment quantitativement, pour démontrer que les poissons, comme les autres animaux, ont la capacité de se reconnaître dans le miroir, avec les résultats de ces tests nous réaffirmons les conclusions de nos précédentes recherches sur l’auto- sensibilisation, en se demandant si ces comportements doivent être considérés comme une preuve de cette capacité chez les poissons ou si le test lui-même doit être révisé« .