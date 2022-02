Activer la lumière des bougies et la cheminée avec Philips Hue : voici comment

Avec la dernière version de l’application Philips Hue, vous obtenez deux effets très spéciaux qui diffèrent considérablement des scènes dynamiques introduites en 2021. Parce que la « bougie » simule une chandelle contemplative, la « cheminée » laisse mijoter vos lumières Hue. Les fonctions peuvent être démarrées rapidement, mais malheureusement elles ne conviennent qu’aux lampes sélectionnées. Mais : Vous pouvez, pour ainsi dire, « modifier » les effets des anciennes lampes Hue.

Allumez la bougie et la cheminée avec Philips Hue

Pour rendre votre appartement vraiment relaxant, vous avez besoin de la dernière version de l’application Hue. Vérifiez dans l’application sous Paramètres -> À propos si vous avez au moins la version 4.12. Si ce n’est pas le cas, mettez à jour l’application dans l’Apple AppStore (iOS) ou dans le Google Play Store (Android). Procédez ensuite comme suit :

Sélectionnez la pièce ou la zone sous Domicile où se trouve la lampe souhaitée. Appuyez sur la lampe et sélectionnez l’icône des trois étoiles. Décidez de l’effet que vous voulez commencer. Vous arrêtez la bougie ou la cheminée en appuyant à nouveau sur l’effet.

Conseil : Bien que vous ne puissiez pas modifier la couleur et la vitesse de l’effet de scintillement, vous pouvez modifier la luminosité. Vous pouvez régler cela avec le curseur à droite du symbole avec les trois étoiles.

Si les lumières sont compatibles, les deux effets peuvent être sélectionnés. (Capture d’écran)

Certaines lampes Hue n’offrent que des chandelles, mais pas de cheminée. (Capture d’écran)

Quelles lampes fonctionnent avec les nouveaux effets ?

Le fabricant Signify n’a pas publié de liste de luminaires compatibles avec les effets attractifs. On parle de « lampes de la nouvelle génération », c’est-à-dire des produits de 2021 et plus récents – surtout ceux qui ont Bluetooth en plus de Zigbee.

Mais vous ne pouvez pas dire cela en termes généraux : la 1ère génération Philips Hue Go, qui a déjà quelques années, prend en charge, par exemple, « bougie » et « cheminée », les lampes Hue White Ambience actuelles uniquement « bougie ». Et Hue Play Lightbar (1ère génération) ne peut rien faire avec les effets, bien qu’il soit très bien adapté aux gadgets de divertissement dynamiques Hue, par exemple.

Malheureusement non compatible – certaines lampes sont trop anciennes ou non compatibles. (Capture d’écran)

Pour voir si vous pouvez utiliser les deux effets, essayez ce qui suit :

Dans l’application, sélectionnez la lampe correspondante sous Accueil -> Pièce. Appuyez sur les trois étoiles. S’il est écrit « Cette lampe ne peut pas jouer d’effets », elle n’est pas compatible.

Bon à savoir : Les lampes d’autres fabricants compatibles avec Hue n’ont pas du tout le symbole 3 étoiles.

Feu et foyer pour lampes Hue incompatibles

Aucune lampe ne convient aux jolis effets, aussi parce que vous avez intégré des lampes d’Innr ou d’Ikea ​​dans le système Hue ? Ne vous inquiétez pas, il existe quand même des moyens d’activer la lumière des bougies.

Avec Hue Labs, vous pouvez également adapter les bougies aux lampes non compatibles. (Capture d’écran)

Vous pouvez obtenir des fonctions comparables de Hue Essentials pour peu d’argent. (Capture d’écran)

Vous avez deux options :