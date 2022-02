Comment le télescope James Webb peut suivre la vie extraterrestre intelligente dans l’espace

Selon une équipe de recherche, le télescope spatial James Webb a ce qu’il faut pour découvrir des civilisations extraterrestres sur des exoplanètes. Voici comment.

Grâce au télescope spatial James Webb, qui promet de révolutionner notre façon d’étudier l’Univers, il sera plus facile de traquer d’éventuelles civilisations extraterrestres au cœur de notre galaxie, la Voie lactée. Parmi les capacités de l’héritier de Hubble, lancé dans l’espace le 25 décembre 2021, il y a en effet aussi celle d’analyser la composition chimique des atmosphères des exoplanètes, à partir des signatures desquelles il est possible de déterminer si des phénomènes biologiques se produisent sur leur surface. Comme expliqué par universetoday.com, par exemple, à partir de la longueur d’onde de la lumière captée, on pourrait comprendre s’il y a de la végétation sur une exoplanète. La chlorophylle, en effet, tout en absorbant la lumière visible, brille intensément dans l’infrarouge, la bande même dans laquelle exerce le puissant (et très coûteux) télescope spatial. Le James Webb serait non seulement capable d’intercepter ces signatures biologiques, mais selon certains chercheurs il pourrait même suggérer la présence potentielle d’extraterrestres intelligents. Comment? Détecter la pollution atmosphérique potentielle sur l’exoplanète.

Une équipe de recherche américaine dirigée par des scientifiques du Blue Marble Space Institute of Science à Seattle, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Goddard Space Flight Center de la NASA, le département de physique, a déterminé que le télescope spatial James Webb pouvait nous aider à découvrir des civilisations extraterrestres intelligentes. et d’astronomie de l’Université de Rochesters, du Département d’astronomie et d’astrophysique de l’Université d’État de Pennsylvanie et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Jacob Haqq-Misra, ont indiqué dans leur article que le télescope a ce qu’il faut pour détecter certains polluants, qui n’existent pas dans la nature et doivent donc nécessairement être les enfants de processus industriels à grande échelle. Si un extraterrestre intelligent étudiait l’atmosphère de notre planète en ce moment, il remarquerait sûrement l’impact des émissions des activités anthropiques. L’une des signatures les plus significatives est celle liée aux chlorofluorocarbures (CFC), des composés très polluants utilisés comme réfrigérants et réactifs de nettoyage qui ont déclenché le fameux trou d’ozone. Ce n’est que grâce au protocole de Montréal et aux efforts internationaux qu’il a été décidé de limiter sévèrement ces substances, ce qui aurait pu déclencher une véritable catastrophe mondiale.

Selon le professeur Haqq-Misra et ses collègues, les CFC sont « de puissants agents à effet de serre avec de longs temps de séjour dans l’atmosphère », résultat d’un processus d’industrialisation poussé. Dans l’éventualité où il y aurait une civilisation extraterrestre avancée (et polluante) comme la nôtre sur une planète, il est fort probable qu’avec le James Webb nous serions capables de la comprendre. Bien sûr, pour détecter la faible signature de ces composés, plusieurs conditions sont nécessaires, comme le fait que l’exoplanète ne tourne pas autour d’une étoile trop brillante. Les scientifiques ont donné l’exemple du célèbre système stellaire TRAPPIST-1, sur les planètes desquelles il peut y avoir de la vie (certaines se trouvent dans la zone habitable de l’étoile, où de l’eau liquide peut être présente). Le télescope James Webb pointé vers ce système, situé à 40 années-lumière de la Terre, pourrait détecter les signatures CFC car l’étoile de référence est assez faible, mais si le James Webb était là, il ne pourrait pas capter ces signatures s’il était pointé vers .la Terre, car le Soleil est trop brillant. Pour cette raison, les scientifiques suggèrent que pour chasser la vie extraterrestre intelligente, il est préférable de viser les étoiles de classe M, des naines rouges plutôt faibles et à longue durée de vie. Ce sont des étoiles plutôt « exubérantes » dans les stades juvéniles et pourraient donc annuler la vie en raison des puissantes éruptions, mais avec le temps, elles se calment et pourraient donc être compatibles avec la biologie. Cependant, une étude récente a déterminé que nous pourrions être seuls dans notre galaxie. Les détails de la recherche « Détectabilité des chlorofluorocarbures dans les atmosphères des planètes naines M habitables » ont été téléchargés sur la base de données en ligne ArXiv, en attente d’examen par les pairs et de publication dans une revue scientifique.