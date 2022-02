Découverte d’un dinosaure qui avait des « bras » plus petits que ceux du T. rex, mais qui était mortel

Une nouvelle espèce de dinosaure a été découverte dans le nord-ouest de l’Argentine, un carnivore qui vivait au Crétacé et qui avait de minuscules membres antérieurs.

Un abélisauridé. Crédit : Andrey Atuchin / Wikipédia

Les paléontologues ont découvert une nouvelle espèce de dinosaure théropode avec des membres antérieurs si petits qu’ils sont complètement inutiles. Non seulement ils étaient incapables d’attraper des proies, mais ils étaient également dépourvus de griffes, de sorte qu’ils ne pouvaient même pas être utilisés comme instruments d’offense, de la même manière que ce qui s’est passé avec les « bras » du célèbre tyrannosaure (Tyrannosaurus rex). L’étude récente « Preuve que les bras du Tyrannosaurus rex n’étaient pas sans fonction mais adaptés pour des coupures vicieuses » menée par des scientifiques de l’Université d’Hawaii a montré que le T. rex utilisait ses membres antérieurs pour écarter ses proies, grâce à ses griffes puissantes de 10 centimètres. La nouvelle espèce, appelée Guemesia ochoai, avait à la place des membres antérieurs vestigiaux et non fonctionnels, exactement comme cela se produit chez les petits vers et autres lézards ressemblant à des serpents.

Le nouveau dinosaure théropode, un carnivore bipède qualifié, a été décrit par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques argentins du CONICET – Musée argentin des sciences naturelles « Bernardino Rivadavia », qui a collaboré étroitement avec des collègues de la Fundación de Historia Natural « Félix de Azara ». de l’Université Maimónides, du Département des sciences de la vie du Musée d’histoire naturelle de Londres, de l’École de géographie, des sciences de la Terre et de l’environnement de l’Université de Birmingham et de l’Université de Liverpool. Des scientifiques, coordonnés par le professeur Federico L. Agnolín du Laboratoire d’Anatomie Comparada y Evolución de los Vertebrados du musée argentin, ont découvert les restes du Guemesia ochoai dans le nord-ouest de l’Argentine, dans la formation Los Blanquitos du Crétacé supérieur dans la vallée d’Amblayo, situé dans la province de Salta. Seul un crâne presque complet a été retrouvé, mais à partir de ses caractéristiques, il a été établi qu’il s’agit d’un théropode abélisauridé, une famille de puissants carnivores qui vivait pendant la période du Crétacé dans le supercontinent sud appelé Gondwana. Aujourd’hui, leurs restes fossiles se trouvent en Amérique du Sud, en Afrique (y compris Madagascar) et en Inde.

Carnotaurus sastrei. Crédit : Fred Wierum / Wikipédia

Ces anciens reptiles, disparus il y a 66 millions d’années suite à l’impact de l’astéroïde Chicxulub, sont connus pour avoir des bras minuscules, comme le montrent les illustrations de l’espèce Carnotaurus sastrei que vous voyez dans l’article. Malgré de si petits membres antérieurs, ces dinosaures étaient tout sauf inoffensifs : ils avaient des mâchoires très puissantes et de longues dents acérées comme de gros couteaux, grâce auxquelles ils ont pu abattre les puissants titanosaures. Guemesia ochoai ressemblait beaucoup à Carnotaurus sastrei, mais était de plus petite taille – l’un des plus petits abélisauridés jamais découverts – et sa tête n’avait pas de crête. Les chercheurs ont trouvé des trous dans le crâne qu’il utilisait probablement pour se refroidir, et il y avait aussi un petit crâne ; le crâne était environ 70% plus petit que ceux de ses plus proches parents. Peut-être était-il étroitement lié aux espèces ancestrales qui ont donné naissance aux abélisauridés.

« Ce nouveau dinosaure est assez inhabituel pour son genre. Il a plusieurs caractéristiques clés qui suggèrent qu’il s’agit d’une nouvelle espèce, et il fournit de nouvelles informations importantes sur une région du monde dont nous ne savons pas grand-chose », a déclaré le paléontologue Anjali. Goswami du Natural History Museum de Londres dans un communiqué de presse. « Cela montre que les dinosaures vivant dans cette région étaient assez différents de ceux découverts dans d’autres parties de l’Argentine, soutenant l’idée de territoires distincts dans le Crétacé d’Amérique du Sud. Cela nous montre également qu’il y a beaucoup plus à découvrir dans ces zones qui reçoivent moins d’attention que certains des sites fossilifères les plus célèbres », a ajouté le paléontologue. Les détails de la recherche « Premier théropode abélisauridé définitif du Crétacé supérieur du nord-ouest de l’Argentine » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Journal of Vertebrate Paleontology.