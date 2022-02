Le détaillant allemand voit les revenus des cartes mères d’Intel dépasser ceux d’AMD pour la première fois depuis des années

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Dans l’éternelle guerre des processeurs entre Intel et AMD, l’équipe bleue a remporté une victoire, dans une certaine mesure. Le détaillant allemand Mindfactory rapporte que les revenus des cartes mères d’Intel ont dépassé ceux d’AMD pour la première fois depuis des années, bien qu’ils soient toujours à la traîne en ce qui concerne le nombre total d’unités vendues.

de Twitter TechEpiphanie (via Tom’s Hardware) rapporte qu’au cours de la semaine 7 de 2022, les données de Mindfactory ont montré que les cartes mères Intel ont généré 234 656 € (environ 266 604 $) tandis que les variantes AMD ont géré 208 236 € (~ 236 587 $). Cela signifie que l’entreprise de Pat Gelsinger était responsable de 53% du total des ventes mobo de Mindfactory, et que l’entreprise de Lisa Su a gagné une part de 47%.

🔥 Semaine des ventes au détail de cartes mères 7 ☝️Intel (revenus) dépasse AMD pour la première fois depuis des années. AMD : 1590 Unités vendues, 53,9 %, ASP : 130,97 (Euro)

Intel : 1360, 46,1 %, ASP : 172,54 CA AMD : 208’235.85, 47.02%

Intel : 234’655.9, 52.98%#AMD #Intel #AMDRyzen pic.twitter.com/g2Ou5ayI62 – TechEpiphany (@TechEpiphany) 19 février 2022

Tom’s Hardware note que les chiffres sont significatifs car l’Allemagne est depuis longtemps un bastion pour AMD, notamment depuis le lancement de son architecture Zen.

Il est également important de noter que si Intel a fait plus d’argent avec ses cartes mères qu’AMD au cours de la semaine 7, son rival a vendu plus d’unités. Les clients ont acheté 1 590 cartes mères AM4 cette semaine-là, tandis que le nombre total de cartes LGA1151, LGA1200 et LGA1700 vendues était de 1 350 unités. C’est encore beaucoup plus que ce qu’Intel a géré au cours des dernières semaines – les cartes grand public LGA 1700 (Z690) sont arrivées en novembre aux côtés des processeurs Alder Lake. De plus, les puces Alder Lake grand public et les cartes H670, B660 et H610 n’ont été lancées qu’en janvier.

Les revenus mobo d’Intel étaient plus élevés grâce à ses cartes mères plus chères. Le prix de vente moyen (ASP) des cartes Intel au cours de la semaine 7 était de 173 € (196 $), tandis que l’ASP des cartes mères AMD était de 131 € (146 $).

La semaine dernière, Intel a dévoilé sa feuille de route technologique jusqu’en 2024, y compris Raptor Lake, Meteor Lake, Arrow Lake et Lunar Lake. Ce fut également un bon mois pour AMD, qui a dépassé la valeur marchande d’Intel pour la première fois après son rachat de Xilinx pour 49 milliards de dollars.