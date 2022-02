Street Fighter 6 annoncé, le nouveau chapitre du jeu de combat historique de Capcom

A l’occasion de l’ultime saison du Capcom Pro Tour, Street Fighter 6 a été annoncé via une bande-annonce cinématographique. Les protagonistes du clip sont Ryu et Luke.

Parmi les anniversaires vidéoludiques les plus importants de 2022 figurent les 35 ans de Street Fighter, le jeu de combat historique de Capcom. Il s’agit d’un véritable jalon, qui regarde à la fois vers le passé et vers l’avenir : à l’occasion de l’ultime saison du Capcom Pro Tour, Street Fighter 6 a été annoncé au travers d’un teaser trailer en cinématiques. Les protagonistes du clip sont Ryu et Luke. Le premier est connu de la plupart, étant le personnage principal de la série, tandis que le second est une nouvelle entrée tirée de Street Fighter 5.

Malgré l’absence de gameplay, la bande-annonce s’avère utile pour comprendre la direction artistique que prendra le titre de Capcom. La musculature définie, les veines des bras, les poils du visage et du corps : Street Fighter 6 adoptera un style plus réaliste, sans toutefois renoncer aux traits marqués, presque stylisés, typiques de la série. Ryu restera donc un combattant particulièrement massif, mais cette fois son physique paraîtra plus crédible. Les fans ont réagi avec un énorme enthousiasme à la nouvelle, comme en témoignent les nombreux commentaires positifs sur YouTube, sous la bande-annonce officielle. Capcom a déclaré qu’il faudra attendre l’été 2022 pour avoir des détails concrets sur Street Fighter 6.

C’est en tout cas une bouffée d’air frais après Street Fighter 5, sorti sur PC et PlayStation 4 en 2016. Le titre a connu une excellente notoriété, notamment après les Arcade Edition (2018) et Champion Edition (2020), atteignant un total de 6 millions d’exemplaires vendus. Pas que des chiffres, surtout pour un jeu de combat, un genre qui a déjà connu son âge d’or dans les années 90. Pourtant, Capcom y croit encore beaucoup : en plus de Street Fighter 6, l’éditeur de logiciels japonais a annoncé une nouvelle compilation de dix jeux de combat, disponible à partir du 24 juin prochain sur PlayStation 4, consoles Xbox, Nintendo Switch et PC. Voici les jeux vidéo inclus :

