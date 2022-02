Le printemps toujours plus tôt : il pourrait arriver jusqu’à 10 jours plus tôt d’ici 2100

Cela a été révélé par une nouvelle étude internationale qui a évalué comment la diminution des jours de pluie affecte l’arrivée précoce du printemps dans la plupart des régions de l’hémisphère nord.

À l’avenir, le printemps arrivera toujours plus tôt. Une équipe de recherche de l’Ohio State University à Columbus, aux États-Unis, note qu’elle a examiné comment la baisse de la fréquence des précipitations affecte l’arrivée précoce du printemps dans l’hémisphère nord, montrant pour la première fois que moins de jours de pluie jouent un grand rôle dans cette tendance.

« Outre les températures, et leur influence sur l’apparition des premières feuilles, la fréquence avec laquelle il pleut compte également, et non la quantité totale de précipitations.« , a déclaré Desheng Liu, co-auteur de l’étude et professeur de géographie à l’Ohio State University qui, avec ses collègues, a développé un nouvel algorithme prenant en compte un ensemble de données des États-Unis, d’Europe et de Chine relatives aux dates sur dont chaque année les observateurs remarquaient les premières feuilles. Les chercheurs ont également utilisé des images satellites de 1982 à 2018 pour enregistrer le moment où la végétation a commencé à verdir.

En comparant ces données avec les précipitations quotidiennes enregistrées dans les différents sites étudiés, les chercheurs ont montré que la diminution des jours de pluie au fil des années correspondait à l’arrivée précoce du printemps dans la plupart des régions de l’hémisphère Nord, à l’exception des prairies situées principalement en semi -les zones arides, où la diminution des jours de pluie a légèrement retardé l’arrivée du printemps.

Selon les calculs, qui viennent d’être publiés dans une étude sur Changement climatique naturella baisse de la fréquence des précipitations anticipera l’arrivée du printemps de 1 à 2 jours tous les dix ans, jusqu’à 10 jours d’ici 2100. »Nous devrions nous attendre à un printemps encore plus tôt dans le futur que ce que nous disent les modèles actuelsA déclaré Jian Wang, co-auteur de l’étude et doctorant en géographie à l’Ohio State University, qui et ses collègues ont trouvé au moins deux raisons principales au phénomène.

La première est que les jours de pluie sont également des jours nuageux, donc moins de jours de pluie de la fin de l’hiver au début du printemps signifie que les arbres et autres plantes reçoivent plus de rayonnement solaire à cette période de l’année, ce qui stimule la croissance des feuilles. Deuxièmement, moins de jours nuageux signifient que les températures diurnes sont également plus élevées, avec plus de lumière solaire réchauffant le sol et l’atmosphère.

En revanche, les températures nocturnes baissent plus vite car il n’y a pas de nuages ​​pour piéger la chaleur. « Cet effet contrasté en début d’année fait penser aux plantes que c’est déjà le printemps, donc les feuilles commencent toujours à apparaître plus tôtWang a ajouté. « Nous devons planifier l’arrivée du printemps plus tôt que prévu dans le futur, et nos modèles nous fournissent les informations nécessaires pour nous y préparer», a conclu Liu.