Epic Games offrira le plein emploi à des centaines de travailleurs temporaires de l’AQ

En bref : Bonne nouvelle si vous travaillez comme testeur temporaire pour Epic Games : la société proposera bientôt un emploi à temps plein, ainsi que tous les avantages associés, à quelques centaines de ses employés contractuels aux États-Unis.

Selon une note destinée aux employés obtenue par The Verge, Epic Games « offrira un emploi à temps plein à volonté aux travailleurs contingents éligibles basés aux États-Unis » et « beaucoup de ces offres entreront en vigueur le 4 avril 2022 ».

La porte-parole Elka Looks a confirmé que quelques centaines d’entrepreneurs seront embauchés et que la plupart d’entre eux, mais pas tous, seront des testeurs d’assurance qualité (AQ). Looks a ajouté que les travailleurs seraient directement employés par Epic Games et éligibles au régime d’avantages sociaux des employés américains de l’entreprise. The Verge note que le studio utilise actuellement des agences d’intérim telles que Eastridge, Hays et Nextaff pour sous-traiter des testeurs QA.

Epic ne transforme pas tous ses intérimaires en personnel à temps plein. Il y aura quelques exceptions où l’accord d’emploi actuel est plus adapté aux deux parties, et il embauchera toujours des travailleurs occasionnels pour des «besoins à court terme».

Il est rafraîchissant de voir des nouvelles positives concernant l’emploi dans l’industrie des jeux, en particulier en ce qui concerne les testeurs QA. En décembre dernier, les employés du studio Raven Software, propriété d’Activision Blizzard, qui gère Call of Duty: Warzone, ont organisé un débrayage pour protester contre sa décision de licencier une douzaine d’agents d’assurance qualité. Cinq semaines après la grève, les testeurs QA ont fondé la Game Workers Alliance en association avec les Communications Workers of America (CWA).

Nous sommes également habitués à voir des sociétés de jeux licencier du personnel même après que ces entreprises aient généré des bénéfices records, et n’oublions pas la culture du crunch punitif qui est toujours omniprésente dans l’industrie.