Découverte d’un étrange lien entre l’attirance physique et le système immunitaire

La preuve d’un lien provient d’une étude qui a lié l’attractivité du visage et la fonction immunitaire.

La vérité derrière la beauté est quelque chose que les scientifiques se demandent depuis la découverte de l’évolution. Les normes sociales de beauté sont-elles influencées d’une manière ou d’une autre par le doux stimulus de la sélection sexuelle, ou la beauté est-elle vraiment dans l’œil du spectateur ? La réponse n’est pas aussi simple que de choisir une chose ou l’autre. Les constantes universelles de ce que nous pourrions tous trouver beau ont été une source de grand débat, mais à travers l’histoire, toutes sortes de cultures humaines ont trouvé certaines caractéristiques physiques attirantes tout en ignorant les autres.

Alors que l’idée qu’il existe une norme objective de beauté reste controversée, certains chercheurs suggèrent que les traits du visage considérés comme attrayants peuvent en fait être des indicateurs de bonne santé, ce qui implique que notre attirance pour ces traits pourrait potentiellement bénéficier à la survie de la femme de notre progéniture. . Dans ce contexte, les auteurs d’une étude publiée dans Actes de la Royal Society B: Biological Scienceont déclaré que leurs recherches ont fourni des preuves d’un lien entre l’attractivité du visage et le fonctionnement du système immunitaire.

L’enquête comprenait 159 jeunes adultes, dont les images ont été évaluées pour l’attractivité par 492 personnes dans des sondages en ligne. Les participants à l’étude ont également effectué une série de tests pour évaluer l’état de leur système immunitaire, le niveau d’inflammation et leur santé.

En analysant les résultats, les auteurs ont découvert que les personnes dont les visages étaient considérés comme attrayants avaient une fonction immunitaire relativement plus saine, en particulier en ce qui concerne l’immunité contre les infections bactériennes. Aucun lien n’a été observé entre l’augmentation de l’inflammation et l’attractivité des participants, ce qui suggère que l’attraction faciale est un meilleur indicateur d’un système immunitaire efficace que d’une maladie. La principale fonction de l’attractivité faciale pourrait, en d’autres termes, avoir moins à voir avec l’évitement d’un partenaire malade qu’avec l’évitement d’un partenaire qui peut avoir un impact sur la santé de votre future progéniture, du moins hypothétiquement parlant.

L’étude a également révélé des différences intéressantes entre les femmes et les hommes, ces derniers étant plus susceptibles d’être trouvés attirants lorsqu’ils avaient une bonne fonction immunitaire. Les femmes, en revanche, étaient considérées comme plus attirantes lorsqu’elles montraient moins de sensibilité aux infections bactériennes.

Bien que les résultats puissent indiquer que l’attractivité du visage peut être liée à des facteurs immunitaires qui pourraient être transmis à la progéniture, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’autres facteurs affectant la perception de la beauté d’un individu. « Il est également possible que les liens entre l’attractivité et la santé soient obscurcis chez l’homme moderne, car les préférences des partenaires chez l’homme se sont forgées avant l’avènement de la médecine moderne. – disent les chercheurs -. Par conséquent, bien que l’attractivité puisse avoir stimulé à la fois la santé et la fonction immunitaire dans les populations ancestrales, les liens avec la santé peuvent ne plus exister car la médecine moderne permet aux personnes ayant une faible immunocompétence de rester en bonne santé.« .