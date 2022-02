Google expérimente en ajoutant des actualités et la météo à sa page d’accueil

Avis de l’éditeur : Google.com ressemble à l’une des pages les plus conviviales sur Internet. Il se démarquait à l’époque de Yahoo comme étant l’un des moteurs de recherche les plus simples, et il se démarque maintenant comme l’un des rares sites qui ne réclament pas votre attention avec des nouvelles et des messages. Mais attendez.

Bientôt Google.com pourrait changer. Selon 9to5Google, la société a testé l’ajout d’une rangée de cartes au bas de la page. La capture d’écran ci-dessus montre six cartes. Des agrafes comme la météo et les nouvelles sont sur les côtés, et au milieu se trouvent les cours des actions, des liens vers des émissions et des films et des sites Web recommandés. Il s’agit d’un catalogue similaire à celui que vous trouverez dans l’application Google Discover.

Même si cela ressemble à un flux, ce n’en est pas un. Il n’y a aucun moyen de faire défiler et d’accéder à plus de cartes et si vous réduisez la fenêtre du navigateur, certaines cartes disparaissent. Passer la souris dessus (voir ci-dessous) les fait apparaître et révèle plus d’informations.

Sous les cartes, à gauche, se trouve une petite clause de non-responsabilité : « Selon votre activité passée ». Sur la droite se trouve une bascule pour masquer ou révéler les cartes.

Les rapports indiquent que seul un petit pourcentage d’utilisateurs peut voir les cartes, donc comme d’habitude, il semble que Google fasse des expérimentations A/B et déploie la fonctionnalité à un petit nombre d’utilisateurs aléatoires pour le moment.