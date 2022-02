Intel dévoile sa feuille de route technologique jusqu’en 2024, Raptor Lake arrivera plus tard cette année

Tourné vers l’avenir : le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a donné aux participants de la réunion des investisseurs de vendredi 2022 un aperçu de la stratégie de croissance et de progrès technique de l’entreprise au cours des prochaines années. La présentation a abordé des sujets allant des technologies de centre de données à venir aux projets de services de fonderie axés sur l’automobile. Il a également fourni aux participants de nouveaux détails concernant les feuilles de route informatiques des serveurs et des clients d’Intel.

Selon les jalons présentés lors de la réunion, le premier de la gamme de produits basés sur les nœuds de processus Intel 7, connu sous le nom de Sapphire Rapids, est sur le point d’arriver sur le marché au premier trimestre de 2022.

Les produits ultérieurs incluront Emerald Rapids en 2023 et de nouvelles configurations P-core et E-core pour les gammes de produits Sierra Forest et Granite Rapids de 2024.

Le Client Computing Group (CCG) d’Intel a fourni aux participants encore plus de technologies à venir. Raptor Lake, la prochaine génération de processeurs de bureau d’Intel construits sur le nœud de processus Intel 7, a été présentée lors d’une démonstration en direct et devrait être expédiée au cours du second semestre 2022.

La société affirme que cette nouvelle génération de processeurs fournira des augmentations de performances à deux chiffres et un plus grand nombre de cœurs et de threads tout en permettant aux utilisateurs de rester sur la plate-forme LGA 1700 actuelle d’Alder Lake.

La présentation a identifié plusieurs autres générations de processeurs Intel CCG qui seront construits sur le prochain nœud de processus Intel 4. Il s’agit notamment de la gamme de produits Meteor Lake en 2023 et de la gamme de produits Arrow Lake en 2024.

Au-delà de 2024, la société prévoit de tirer parti de sa stratégie IDM 2.0 pour prendre en charge Lunar Lake et d’autres gammes de produits futures.

Intel a également fourni des informations sur la très attendue gamme de cartes graphiques Intel Arc. La société prévoit de livrer plus de 4 millions de GPU discrets rien qu’en 2022. Ce nombre ambitieux inclut les GPU Arc Alchemist au premier trimestre 2022 pour les ordinateurs portables et les cartes graphiques pour les ordinateurs de bureau et les stations de travail au cours des deuxième et troisième trimestres. « Celestial », le niveau ultra-enthousiaste d’Arc, serait également en développement, mais aucun calendrier de sortie n’a été divulgué.