Femme guérie du VIH, la même technique pourrait guérir plus de personnes

Après le patient de New York, la troisième personne à avoir été guérie du VIH, la nouvelle méthode de greffe pourrait aider davantage de personnes à traiter le VIH.

Une nouvelle méthode de transplantation, basée sur les cellules souches du sang de cordon ombilical, ouvre la possibilité de guérir le VIH plus qu’on ne le pensait auparavant. La technique, utilisée pour soigner le patient new-yorkais, troisième personne au monde à être guérie du VIH, pourrait bientôt être étendue à davantage de personnes.

Les cellules souches du cordon ombilical

Le sang de cordon ombilical est largement disponible par rapport aux cellules souches adultes utilisées dans les greffes de moelle osseuse qui ont traité les deux patients précédents, et n’a pas besoin d’être étroitement apparié avec le receveur. La plupart des donneurs inscrits dans les registres sont d’origine caucasienne, donc même une correspondance partielle a le potentiel de guérir chaque année plus de personnes atteintes à la fois du VIH et du cancer, ont déclaré les chercheurs.

La femme, atteinte de leucémie, a reçu du sang de cordon ombilical pour traiter son cancer, d’un donneur partiellement compatible, et du sang d’un proche parent pour fournir à son corps des défenses immunitaires temporaires pendant la greffe. De nouveaux détails sur son cas ont été dévoilés mardi lors de la Conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes (CROI), à Denver, Colorado.

Les chercheurs pensent que l’infection à VIH progresse différemment chez les femmes que chez les hommes, mais alors que les femmes représentent plus de la moitié des cas de VIH dans le monde, dans les essais de traitement, elles ne représentent que 11 % des participants. Les deux autres cas connus de patients guéris du VIH sont le patient de Berlin, qui a éliminé le virus pendant 12 ans, jusqu’à sa mort en 2020 d’un cancer, et un autre patient, qui s’est remis du VIH en 2019 et identifié par la suite comme Adam Castillejo, le patient de Londres, qui a confirmé que le cas précédent n’était pas un hasard.

Le patient berlinois et le patient londonien

Ils ont tous deux reçu une greffe de moelle osseuse qui a remplacé tout leur système immunitaire, entraînant de graves effets secondaires, notamment une maladie appelée maladie du greffon contre l’hôte, dans laquelle les cellules du donneur attaquent le corps receveur. Le patient berlinois était très malade après la greffe. Le traitement de M. Castillejo a été moins intense, mais dans l’année qui a suivi sa greffe, il a perdu près de 30 kg, a développé une perte auditive et a survécu à de multiples infections, selon ses médecins.

En revanche, la femme du dernier cas a quitté l’hôpital 17 jours après la greffe et n’a pas développé de maladie du greffon contre l’hôte, a expliqué le Dr Jing Mei Hsu, médecin patient au Weill Cornell Medical Center de New York, qui a pu certifier que l’infection à VIH du patient était en rémission.

La femme soignée à New York

La femme, qui a maintenant dépassé l’âge moyen (a refusé de révéler son âge exact pour des raisons de confidentialité), avait reçu un diagnostic de VIH en 2013 et, grâce à des médicaments antirétroviraux, avait maintenu son taux de virus à un faible niveau. En mars 2017, on lui a diagnostiqué une leucémie myéloïde aiguë et, en août de la même année, elle a reçu du sang de cordon ombilical d’un donneur porteur d’une mutation qui empêche le VIH de pénétrer dans les cellules.

Cela peut prendre environ six semaines pour que les cellules du cordon ombilical soient greffées, de sorte que la femme a reçu des transfusions sanguines, partiellement compensées par un parent au premier degré. « La combinaison de son sang de cordon ombilical et des cellules de son parent lui a peut-être épargné bon nombre des effets secondaires brutaux d’une greffe de moelle osseuse typique. » a expliqué le Dr Hsu.