Sur Terre, il y a des centaines d’arbres lunaires, nés de graines qui ont voyagé dans l’espace

Au cours de la mission Apollo 14, des centaines de graines ont été amenées dans l’espace, à partir desquelles les « arbres de la Lune » sont nés. Beaucoup de traces ont été perdues.

Des centaines de soi-disant « arbres lunaires » ont été plantés sur Terre, germés à partir de graines amenées en orbite lunaire lors de la mission Apollo 14. Une fois ramenés sur Terre, incroyablement, personne n’a conservé de trace officielle du sort des graines. , par conséquent, beaucoup en ont perdu la trace. Depuis plusieurs années, Mme Rosemary Roosa, fille de l’astronaute Stuart Roosa qui est en grande partie responsable de l’histoire fascinante des arbres de la Lune, a créé la Moon Tree Foundation pour promouvoir l’héritage de son père, protéger et cataloguer toutes les plantes – et leurs descendants – né de cette mission historique.

Tout a commencé à la fin des années 1960 et au début des années 1970, lorsque Roosa a été choisie comme pilote du module de commande pour la mission Apollo 14. Avant de devenir un pilote de chasse qualifié et de rejoindre le corps de la NASA, le regretté astronaute – décédé à Washington en décembre 12, 1994 à seulement 61 ans – était un soi-disant « smokejumper », un pompier parachutiste, qui avait travaillé en étroite collaboration avec le United States Forest Service, le US Forest Service (USFS). Après sa sélection comme astronaute pour Apollo 14, l’ancien chef de l’USFS Ed Cliff, son ami, lui a demandé d’apporter avec lui quelques centaines de graines d’arbres de cinq espèces différentes, qui seraient plantées à son retour également pour vérifier les effets de la microgravité sur développement. Les arbres impliqués étaient un pin américain (Pinus taeda); Sapin de Douglas (Pseudotsuga menziesii); le séquoia de Californie (Sequoia sempervirens) ; le styrax d’Amérique (Liquidambar styraciflua) et le sycomore d’Amérique / platane (Platanus occidentalis).

La mission Apollo 14 est partie le 31 janvier 1971 de la base de Cap Canaveral, avec les trois astronautes Alan Shepard (commandant), Edgar Mitchell (pilote du module lunaire) et le susmentionné Stuart Roosa (pilote du module de commande). En raison de son rôle, Roosa ne descendit pas sur le régolithe lunaire comme ses collègues, mais les attendit en orbite et les ramena sains et saufs sur Terre le 9 février 1971. Une fois de retour, l’astronaute livra une grande partie des graines au USFS, mais en a gardé quelques-uns pour lui et même Mitchell en a pris. Une grande partie de ces graines ont été plantées aux États-Unis en 1976, à l’occasion du bicentenaire de la déclaration d’indépendance (de l’Empire britannique), tandis que d’autres sont également arrivées à l’étranger, comme au Brésil, en France et au Royaume-Uni ( ici on les trouverait entre 12 et 15). Beaucoup de ces « arbres de la lune » sont encore bien vivants aujourd’hui, comme l’a déclaré Rosemary Roosa dans une interview à la BBC, dont plusieurs ont donné naissance à des plantes de deuxième et troisième génération. Mais de beaucoup, comme indiqué, des traces de celui-ci ont été perdues. La Royal Astronomical Society, par exemple, recherche des arbres lunaires sur le sol britannique, mais n’a pas réussi à ce jour.

Le dernier des arbres de première génération que Rosemary Roosa connaît est celui qu’elle a planté avec son père dans les années 1970 dans son ancienne maison d’Austin. L’arbre est toujours là, en croissance, comme l’a confirmé le propriétaire. Grâce aux travaux du planétologue de la NASA Dave Williams, une liste a récemment été publiée avec des dizaines de ces arbres de première génération encore vivants, dont beaucoup se trouvent dans les jardins publics des capitales, dans les jardins botaniques et les parcs aux côtés de plantes du même. âge, planté le même jour pour évaluer les différences dues au voyage dans l’espace. Le rêve de Rosemary Stuart est de prendre les graines de ces arbres et de les ramener sur la lune pour qu’elles poussent dans de futures colonies humaines, en faisant ainsi de véritables « arbres de la lune ».