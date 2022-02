Les oies ont-elles des dents ? Voici ce que sont ces pointes étranges sur les côtés du bec et de la langue

Bien qu’elles puissent apparaître et même fonctionner comme des organes de mastication, ces petites structures n’entrent pas dans la catégorie des dents en raison du matériau dont elles sont constituées.

Mais les oies ont-elles des « dents » ? À première vue, beaucoup diraient probablement oui, voyant une longue série de pointes acérées sur les côtés du bec et de la langue. Pourtant, ces petites protubérances pointues ne sont pas des dents au sens le plus vrai du terme, mais entrent dans une autre catégorie d’organes en raison du matériau dont elles sont faites.

C’est ce qu’a expliqué le Dr Vanessa Amaral-Roger de l’équipe du RSPB Center for Conservation Science, une organisation britannique qui s’occupe de la surveillance, de la recherche et de la conservation des populations d’oiseaux et de leurs habitats. « Aussi étrange que cela puisse paraître, les oies n’ont pas de dents même si ces pointes peuvent ressembler et même fonctionner comme telles – dit l’expert un IFLScience -. Elles n’entrent pas dans la catégorie des dents car le matériau dont elles sont constituées est le cartilage, c’est-à-dire un type de tissu appelé tomia dans le jargon, et non la dentine et l’émail comme les dents.« .

Aussi appelées papilles coniques, les « dents » des oies disposées le long de la langue peuvent travailler avec le bec pour améliorer la coupe des aliments. Certaines oies ont ces pointes même sur le dos de la langue pour empêcher la nourriture qu’elles essaient d’ingérer d’être régurgitée. « Les oies mangent toutes sortes d’aliments durs – a poursuivi Amaral-Rogers -. ÀLa vraie tomia sur le bec et la langue les aide à arracher et à couper les racines, les tiges, les herbes et les plantes aquatiques du sol. Les « dents » sur leur langue aident également à tuer les petits mammifères et les insectes« .

Ces petites structures ne sont pas uniques aux oies, mais se retrouvent également chez d’autres espèces d’oiseaux. « Pour de nombreuses espèces, la morphologie de la langue s’est développée à la suite d’une évolution convergente et est liée à leurs habitudes alimentaires – dit Amaral-Rogers -. Les canards, les oies et les cygnes (Anatidae) ont tous un type similaire de tomia qui les aide à retenir et à déchirer la végétation« .

« Toutefois – a conclu l’expert – tomia diffère chez d’autres espèces, comme par exemple certains oiseaux piscivores, qui ont des pointes qui couvrent toute la langue, pour mieux capturer et maintenir en place les poissons qui se tortillent« .