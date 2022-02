De meilleures photos : 3 astuces simples et instantanées

Je ne prends plus de photos qu’avec mon smartphone maintenant. Et de temps en temps, je me demande pourquoi certaines photos sont superbes et pourquoi il manque quelque chose à d’autres. Ce n’est généralement pas dû à l’appareil photo, mais à des erreurs petites mais subtiles que j’ai commises lors de la prise de photos. Vous pouvez trouver beaucoup de choses sur le Web concernant la balance des blancs, le triangle d’exposition et le meilleur moment de la journée pour prendre des photos. Quelques-uns des conseils les plus importants pour les débutants sont beaucoup plus banals. Prenez-les à cœur et vous êtes sûr d’obtenir de meilleures photos.

1. Prends ça ensemble sujet sur la photo

Commençons par un exemple très simple. Laquelle des deux images de ce plat délicieux préférez-vous ?

Après un peu de réflexion, vous avez probablement choisi la bonne image. Mais pourquoi?

La solution est assez simple : sur la photo de droite se trouve le sujet principal tout illustré. Le mini wok avec poignées et couverts est visible dans son intégralité. La photo a l’air calme.

Ce n’est pas le cas dans l’image de gauche. Bien que la caméra soit proche – ce qui est également important (voir ci-dessous). Mais vous n’avez pas tout le pot sur la photo, pas tous les couverts, pas même tout le plat. Vos yeux cherchent désespérément à s’orienter, vous devez d’abord résoudre l’énigme de ce qui est réellement quoi ici. Et dans ce cas, au moins, ce n’est pas l’intention.

Il y avait toujours quelque chose qui manquait dans beaucoup de mes photos – et c’était à prendre au pied de la lettre. Par exemple, je n’avais pas tout à fait une voiture vintage que je trouvais belle, ou il manquait la cheminée d’une maison. Quelque chose comme ça me dérange. En tant que spectateur, vous voulez que ensemble capable de capter le sujet. S’il manque quelque chose au sujet, la tête intervient et essaie de compléter automatiquement l’image.

Donc règle n°1 : Pour de meilleures photos, photographiez ce que vous voulez montrer, et seulement cela – mais en entier. Prenez un peu de temps pour prendre des photos et regardez attentivement l’écran ou le viseur. Assurez-vous que rien n’est coupé du sujet.

Soit dit en passant, cela ne signifie pas que vous devez enregistrer une voiture entière si vous n’êtes intéressé que par le volant. Ensuite, bien sûr, ne prenez que le volant, mais complètement.

Incidemment, la perspective est également importante pour les photos de nourriture. Vous pouvez bien prendre la nourriture d’en haut, ce qui offre généralement une vue plus claire du plat.

2. Tenez l’appareil photo bien droit

Comment ça se présente ici? Laquelle des deux photos préférez-vous ?

Vous avez probablement encore choisi la bonne image. Mais pourquoi?

Tout est question de nuances. Sur la photo de droite se trouve l’étagère avec les trésors juste. La photo de gauche est légèrement tordue. Résultat : votre tête essaie inconsciemment de redresser l’image. C’est fatiguant et inconfortable. L’œil préfère ne pas avoir à travailler excessivement – ​​d’autant plus qu’il y a déjà beaucoup à découvrir dans l’image.

L’astuce semble simple et est si difficile à mettre en œuvre dans la pratique sans outils. La raison en est que les instantanés doivent souvent être réalisés rapidement. On fait attention à la composition, peut-être au nombre d’or, mais non plus si l’image est vraiment droite.

Inclinomètre (inclinomètre) dans l’application iPhone Pro Camera. Sur la gauche du cercle, vous pouvez voir que la ligne verticale dessus est légèrement décalée.

Dans notre exemple, l’inclinaison des deux images diffère de 1,2 degrés. Je le sais parce que la photo originale a échoué et je l’ai ensuite modifiée sur l’ordinateur.

Il est possible de corriger les angles d’inclinaison sur un PC ou un smartphone, mais cela s’accompagne presque toujours d’une perte. L’application respective doit couper un morceau de la photo pour préserver la perspective. Même à quelques degrés, c’est souvent un peu trop.

Conseil n° 2 : Il est préférable de photographier votre sujet dès le départ. Tenez l’appareil photo ou le smartphone – bien sûr – aussi droit que possible. Activez les guides (grille) sur l’écran ou le viseur électronique de votre appareil photo ou smartphone. Certaines caméras ont également un niveau à bulle ou un inclinomètre qui peut vous dire si vous tenez la caméra à niveau. Alignez-les avec l’horizon ou avec des maisons (généralement nouvellement construites).

3. Bougez

A la fin cette fois même trois photos au choix. Lequel préférez-vous?

D’accord, cette fois c’était une question piège, je l’admets. Cela dépend simplement de la perspective que vous préférez. L’image à l’extrême gauche montre la sphère uniquement comme accessoire d’une photo d’ensemble. Dans les deux autres, la balle est le motif principal. Je me suis placé sous chacun d’eux et je me suis positionné de telle manière que les phares ressemblaient à des sourcils imaginaires puis disparaissaient complètement derrière la sphère. Au fait, j’ai pris les photos avec le même objectif normal de l’appareil photo du smartphone.

« Si vos photos ne sont pas assez bonnes, vous n’étiez pas assez proches », est une sagesse du photographe légendaire Robert Capa, qui s’est entre-temps quelque peu usé. C’est néanmoins vrai, et le deuxième morceau de sagesse connexe « Zoomez avec vos pieds » en est dérivé. Rapprochez-vous donc le plus possible du sujet, au moins si près que votre sujet soit toujours visible (voir ci-dessus). Dans la plupart des cas, cela semble mieux.

Mais le conseil peut être poussé un peu plus loin : pour de meilleures photos, ne vous contentez pas de vous rapprocher, mais recherchez également des perspectives inhabituelles. Mettez-vous à genoux ou choisissez la vue en plongée si vous souhaitez souligner la taille d’un motif. Escaladez un mur ou un pont si vous voulez photographier quelque chose d’en haut. Déplacez-vous autour du sujet pour choisir un meilleur arrière-plan. Ou cherchez quelque chose qui offre un premier plan agréable mais également approprié, peut-être un parterre de fleurs.

Astuce n°3 : déplacez-vous, essayez différentes perspectives et « jouez » un peu avec le sujet jusqu’à ce que vous trouviez le meilleur angle !

Merci d’avoir pris des photos !

C’est ça? Pour commencer oui ! Si vous suivez ces conseils, vous améliorerez instantanément vos photos. Si vous adaptez maintenant votre motif au nombre d’or, faites attention aux arrière-plans et aux avant-plans appropriés, jouez avec la netteté et le flou un peu et êtes réellement dehors au meilleur moment de la journée autour du lever ou du coucher du soleil, vos instantanés seront bien meilleurs.

Si vous avez un iPhone, vous pouvez également obtenir beaucoup d’images en direct. Nous reviendrons ici bientôt avec plus de conseils pour de meilleures photos. D’ici là, amusez-vous à prendre des photos, quel que soit l’appareil photo que vous utilisez !