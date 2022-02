L’adaptation de la série « The Last of Us » de HBO ne sera pas diffusée en 2022

En un mot : Un autre jour, un autre retard. Cette fois, c’est l’adaptation en série par HBO de The Last of Us de Naughty Dog. Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Casey Bloys, président de la programmation chez HBO, a déclaré que The Last of Us tournait actuellement à Calgary en Alberta, au Canada. Une date de diffusion n’a pas encore été fixée, a noté l’exécutif, mais a confirmé que l’émission ne serait pas prête à être diffusée en 2022.

Le co-président de Naughty Dog, Neil Druckmann, a partagé en septembre la première photo officielle du tournage, montrant Ellie et Joel de dos. À ce moment-là, la production devait se terminer en juin 2022. On ne sait pas s’ils respecteront toujours ce délai, ou s’il faudra plus de temps que prévu pour le poste.

Quand je les ai vus pour la première fois sur le plateau en costume complet, je me suis dit : « Hoooooool merde ! C’est Joel & Ellie ! 😭 ! » le @HBO adaptation de @Le chien méchant‘s The Last of Us est à toute vapeur ! J’ai hâte de vous en montrer plus (de tous nos projets !) Heureux #TLoUDay!!! pic.twitter.com/trq9N340FW – Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 27 septembre 2021

La série mettra en vedette Pedro Pascal de la renommée de Narcos dans le rôle de Joel Miller, avec Bella Ramsey de Game of Thrones jouant Ellie. L’émission sera basée sur les événements du premier jeu, dans lequel Joel est chargé d’escorter Ellie hors de la quarantaine à la recherche de quelqu’un qui peut les aider à créer un vaccin contre l’infection qui a décimé l’humanité.

Le premier jeu de la série est tombé en 2013 et a été acclamé par tous. Il est considéré comme un jeu « must-play » sur Metacritic avec un score de 95 et un score utilisateur de 9,2. The Last of US Part II est arrivé en 2020 et a été également bien accueilli par les critiques et les fans, obtenant un Metascore de 93 et ​​le même badge « must-play ».

Crédit image Denny Muller