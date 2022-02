Boire trois tasses de café par jour prolonge votre vie

Consommer la boisson dans le cadre de habitudes de consommation normales est sans danger et lié à des avantages pour la santé, sauf pendant la grossesse et chez les femmes qui présentent un risque plus élevé de fracture.

Buvez entre trois et quatre tasses de café par jour »fait plus de bien que de mal« A la santé, sauf pendant la grossesse et chez les femmes qui ont un risque accru de fracture. C’est ce qu’ont déclaré des chercheurs du Queen’s Medical Research Institute de l’Université d’Édimbourg, au Royaume-Uni, qui, dans une revue de plus de 200 études sur la question, ont examiné les associations entre la consommation de café et ses effets chez les adultes.

Avec des résultats indiquant que la consommation de café dans le cadre de habitudes de consommation normales présente plus d’avantages que de risques par rapport à un certain nombre de problèmes de santé : la consommation de la boisson, en particulier, est corrélée à un risque plus faible de décès et de développer une maladie cardiaque, mais à un risque plus faible de certains cancers , le diabète, les maladies du foie et la démence sont également associés. L’analyse, qui appuie les conclusions d’autres études et revues récentes, a toutefois indiqué que la consommation de café pendant la grossesse peut être associée à des dommages pour la santé et à un très faible risque de fractures chez les femmes.

Bien qu’il s’agisse d’une revue basée sur des données provenant principalement d’études observationnelles, pour lesquelles il n’est pas possible de tirer des conclusions définitives sur la relation causale avec les effets observés, la plus grande réduction du risque de décès et de maladie cardiaque était liée à la consommation de trois tasses de café par jour. Une consommation au-dessus de ce seuil par jour n’est pas liée à des dommages pour la santé, mais l’effet bénéfique s’est avéré moins prononcé.

Comme mentionné, la consommation de café est également liée à un risque plus faible de plusieurs types de cancer, notamment les cancers de la prostate, de l’endomètre, de la peau et du foie, ainsi que le diabète de type 2, les calculs biliaires et la goutte. Le plus grand avantage a été trouvé pour les affections hépatiques, telles que la cirrhose du foie. Enfin, il semble y avoir des associations bénéfiques entre la consommation de café et la maladie de Parkinson, la dépression et la maladie d’Alzheimer.

Selon les chercheurs, dirigés par le Dr Robin Poole, spécialiste de la santé publique à l’Université de Southampton, boire du café « semble généralement sûr dans les niveaux d’apport normaux, avec des estimations sommaires indiquant la plus grande réduction du risque pour divers résultats de santé de trois à quatre tasses par jour, et plus susceptible de bénéficier à la santé que de lui nuire» lit les conclusions des travaux sur Revue médicale britanniquequi soulignent la nécessité d’essais contrôlés randomisés « pour comprendre si les associations clés observées sont causales« .

Dans un éditorial lié à la publication, Eliseo Guallar de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health a déclaré que même si nous pouvons être rassurés que la consommation de café est généralement sans danger, les résultats de l’étude ne doivent pas être interprétés comme une recommandation concernant la consommation de café pour prévenir ou traiter des problèmes de santé. « Certaines personnes peuvent présenter un risque accru d’effets indésirables« Écrit Guallar, et il y a »grande incertitude« Sur les effets d’une consommation plus élevée. En plus de cela, être souvent pris avec du sucre ou de la graisse »ceux-ci peuvent indépendamment contribuer à des effets néfastes sur la santé», a ajouté l’expert. Dans tous les cas, une consommation modérée »il semble extraordinairement sûr et peut être ajouté dans le cadre d’une alimentation saine par la plupart de la population adulte« .