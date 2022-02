Quelqu’un a fait fonctionner Halo: Infinite et GTA 3 sur un lecteur d’ebook

WTF ? ! Faire fonctionner Doom sur littéralement n’importe quoi avec un écran est devenu assez dépassé; il est temps pour certains jeux différents de relever le défi. Un Redditor a lancé le bal en exécutant (juste) Halo Infinite et GTA 3 sur un lecteur de livre électronique.

L’utilisateur de Reddit, Achilleswing, a montré que Grand Theft Auto 3 fonctionnait – en quelque sorte – sur une liseuse Boox Nova Pro. L’appareil basé sur Android dispose d’un écran HD E-ink de 7,8 pouces avec une résolution de 1872 x 1404 (300 dpi), des niveaux de gris 16 bits, un Cortex-A17 quadricœur à 1,6 GHz et 2 Go de mémoire LPDDR3.

Comme il s’agit d’une liseuse Android, elle prend en charge les services Google Play, permettant aux utilisateurs d’accéder au Google Play Store. Après avoir fait un peu de bricolage, il est possible de télécharger et d’installer des jeux .APK depuis l’App Store.

GTA 3 gère entre 8 et 15 fps, et ça a l’air plutôt mauvais en général. Il est également assez difficile à distinguer sur cet écran e-ink, mais il est toujours impressionnant de le voir fonctionner sur l’appareil. Achilleswing a également fait fonctionner Star Wars: KOTOR en utilisant la même méthode, notant que son gameplay au tour par tour fait du RPG un titre plus approprié pour l’appareil, bien qu’ils recommandent également de baisser les graphismes, d’augmenter le contraste/gamma et d’utiliser un Bluetooth. contrôleur ou combinaison clavier/souris.

Il est également possible de jouer à TES II : Daggerfall et TES III : Morrowind sur l’ebook, bien qu’ils demandent un peu plus de travail, surtout le premier.

Avec le multijoueur de Halo Infinite, Achilleswing a téléchargé l’application Android Xbox Game Pass et y a joué à distance en se connectant à sa console Xbox One. Vous ne voudriez certainement pas affronter quiconque utilise cet appareil, car le nombre de FPS semble être dans les chiffres les plus bas. Il y a aussi le bégaiement et les images fantômes attendus qui viennent de jouer sur quelque chose conçu pour la lecture de livres électroniques. Vraisemblablement, il serait possible d’exécuter d’autres jeux Xbox Game Pass en utilisant l’application de streaming de cette manière, pas que vous le souhaitiez.

h/t : TechRadar