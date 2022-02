Peut-être sommes-nous seuls dans notre galaxie : aucun signe de vie intelligente depuis l’espace lointain

En analysant les zones du ciel pleines d’étoiles et de planètes dans notre galaxie, aucun signal radio de vie intelligente n’a été détecté. Peut-être sommes-nous seuls.

S’il est fort probable que nous ne soyons pas seuls dans l’Univers, l’une des études les plus approfondies menées pour rechercher des preuves de civilisations extraterrestres dans notre galaxie se transforme en impasse. Pour le moment, en effet, aucun signal radio basse fréquence n’a été détecté depuis les portions de ciel étudiées, parmi les plus riches en étoiles de la Voie lactée. Ce silence radio prolongé et frustrant n’est cependant pas une confirmation définitive que nous sommes vraiment seuls. En fait, il est possible que la vie intelligente existe ailleurs dans notre « voisinage » de l’Univers, ou, plus simplement, nous n’avons pas encore de technologie capable de capter les signaux émis par des voisins extraterrestres. À ce jour, cependant, comme indiqué, tout est silencieux.

À la tête de la nouvelle recherche sur la vie intelligente dans la Voie lactée, une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques australiens de la section Espace et astronomie de l’Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO), qui a collaboré étroitement avec des collègues du Centre international de radioastronomie Recherche de l’Université Curtin et de l’Institut SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence). La nouvelle enquête fait partie d’un projet plus vaste qui a commencé il y a neuf ans, au cours duquel quatre études ont été publiées, toutes non concluantes. Des astronomes et des astrophysiciens, coordonnés par le professeur Chenoa D. Tremblay, chercheur à l’Australian Telescope National Facility de Bentley, ont utilisé le radiotélescope Murchison Widefield Array (MWA) pour sonder l’espace lointain, grâce auquel un objet mystérieux à 4 mille années-lumière de la Terre qui émet des signaux jamais détectés auparavant.

Les scientifiques lors de diverses séances d’observation ont pointé les antennes du radiotélescope vers le centre galactique de la voie lactée, en direction du Sagittaire A*, le trou noir supermassif – d’une masse de 4 millions de soleils – situé au cœur de la galaxie . Une zone englobant plus de 3,3 millions d’étoiles et plus de 140 exoplanètes a été scannée, mais aucune onde radio basse fréquence n’a été interceptée de quelque direction que ce soit. Les chercheurs les recherchent précisément parce qu’ils sont considérés comme les premiers signaux électromagnétiques qu’une civilisation extraterrestre intelligente pourrait produire. « Sur Terre, les signaux radio basse fréquence, tels que ceux utilisés par la radio FM, sont un choix omniprésent pour les communications », écrivent les auteurs de l’étude. Il s’agit évidemment d’une considération anthropocentrique ; les extraterrestres, s’ils sont présents, peuvent avoir développé des technologies complètement différentes qui envoient des signaux qui nous sont inconnus, que nous ne pouvons pas capter. La chasse aux ondes radio n’a cependant pas été concluante, comme l’ont souligné le professeur Tremblay et ses collègues après avoir scanné le ciel profond : « Aucune signature technologique plausible n’est détectée », lit-on dans le résumé de l’étude.

Selon certains chercheurs, la raison pour laquelle nous sommes incapables de contacter les extraterrestres pourrait également être due au fait qu’ils sont éteints ; en fait, en raison de l’âge de l’Univers, il est possible que des civilisations intelligentes aient évolué puis aient disparu. Nous ne serions que l’un des nombreux présents dans une fenêtre de temps étroite. Pour d’autres scientifiques, cependant, il existe des extraterrestres; nous devrions juste mieux les chercher. Qu’il suffise de dire que selon la récente étude « The Astrobiological Copernican Weak and Strong Limits for Intelligent Life » publiée dans The Astrophysical Journal par des scientifiques de l’Université de Nottingham, il existe 36 civilisations extraterrestres intelligentes dans la Voie lactée. Les détails de la nouvelle recherche « Une recherche de technosignatures vers le centre galactique à 150 Mhz » ont été téléchargés sur la base de données en ligne ArXiv, en attente d’examen par les pairs et de publication dans une revue scientifique.